Serena Enardu parla, per la prima volta, del padre di Tommaso: “Vicenda delicata” poi il messaggio a Pago (FOTO)

Sia attraverso il suo profilo Instagram, sia mediante un’intervista rilasciata a Gossip e Tv, Serena Enardu ha fatto delle confessioni molto interessanti, anche sul padre di Tommaso. La donna non ha mai parlato di lui, sta di fatto che ci sono davvero poche informazioni a riguardo.

La scelta sembrerebbe essere dettata dal fatto che si tratta di una situazione molto delicata, che la donna preferisce continuare a tenere segreta. Inoltre, l’influencer ha parlato anche di Pago e di quello che si sono detti in privato a seguito della sua esibizione a Tale e Quale Show.

Le confessioni sul padre di Tommaso

Serena Enardu, durante un’intervista, ha menzionato il padre di suo figlio Tommaso. La donna non ha mai rivelato la sua identità ed ha sempre cercato di tenere segreta questa parte della sua vita. Quando le sono state poste delle domande in merito, la protagonista ha detto che si tratta di una vicenda molto delicata, in seguito ha aggiunto qualche dettaglio in più. Nello specifico, ha detto che i due si sono lasciati quando lei era al primo mese di gravidanza. Da questo si evince chiaramente quanto i due non siano rimasti in buoni rapporti.

Ad ogni modo, Serena ha detto che, nel caso in cui suo figlio dovesse farle delle domande in merito, lei sarà disposta a dargli tutte le risposte del caso. Per il momento, però, preferisce tenere privata questa parte delicata della sua vita. Dopo aver velocemente liquidato l’argomento, la donna è passata a parlare di Pago. Con lui c’è stata una storia completamente diversa, fatta di alti e bassi, ma anche di tanto amore. Al momento sembrano rimasti in buoni rapporti.

Serena Enardu e i rapporti con Pago

Serena Enardu oltre che parlare del padre di Tommaso, è passata all’altro suo ex ed ha detto di avergli mandato messaggi privati per complimentarsi della sua interpretazione di Francesco Gabbani a Tale e Quale Show. Molte persone sul web l’hanno accusata di essere tornata a parlare del cantante solo perché adesso lui è tornato in televisione.

Per tale motivo, la donna sarebbe interessata solo alla visibilità. La Enardu ha affrontato la questione sul suo profilo Instagram ed ha detto che non ricava assolutamente nulla con la visibilità. Se sul web si parla di una persona, ella non riceve lingotti d’oro a casa, non vuol dire proprio nulla.