GF Vip: il retroscena sul provino di Andrea Zelletta che non piacerà alla fidanzata Natalia Paragoni

Gabriele Parpiglia ha rivelato un retroscena sul provino dell’ex tronista. Ecco che cosa avrebbe detto agli autori

Grande Fratello Vip: il retroscena sul provino di Andrea Zelletta

Abbiamo conosciuto Andrea Zelletta l’anno scorso a Uomini e Donne. Il modello ha partecipato al programma di Maria De Filippi come tronista per trovare una fidanzata e l’ha fatto. Ha avuto il suo lieto fine con Natalia Paragoni. Vi ricordate? Natalia corteggiava Ivan Gonzalez ma Andrea, colpito da lei, l’ha corteggiata e conquistata.

La loro storia d’amore sta andando avanti bene, ma in questo periodo dovranno rimanere distanti perchè lui è uno dei concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Come farà Natalia a non vedere il fidanzato per così tanto tempo? Il carattere dell’ex corteggiatrice non è molto facile e lo abbiamo visto chiaramente a Le Iene quando Andrea ha inscenato un tradimento per farle uno scherzo.

Tuttavia, Gabriele Parpiglia ha rivelato un retroscena sul provino di Andrea che probabilmente non piacerà per niente a Natalia. Il giornalista ha spiegato che alla domanda “Preferisci il Grande Fratello Vip o la tua fidanzata?” Andrea abbia risposto che preferisce senza dubbio il reality. Vedremo Natalia entrare nella Casa arrabbiata con lui?

Andrea in difficoltà?

Andrea è entrato nella Casa tra i complimenti di Alfonso Signorini e gli allenamenti con i ragazzi che appassionano le donne e le ragazze del reality. Tuttavia, in un momento di confidenze con Elisabetta Gregoraci, l’ex tronista ha ammesso di non sentirsi ancora pronto per raccontare certe cose della sua vita.

Ad esempio, Dayane Mello ha già raccontato a 5 o 6 persone la sua infanzia difficile in Brasile, ha parlato di sua figlia, delle sue relazioni, ma Andrea non sente di poter parlare di sè così apertamente. Ad una settimana dall’inizio del programma, si è reso conto che scherza con tutti e fa spesso lo stupido, ma non riesce a parlare di cose importanti e serie. “Forse mi serve tempo“, ha detto ad Elisabetta.

L’ex tronista è poi convinto che anche se arriverà quel momento non riuscirà ad aprirsi con tutti e lo farà solo con chi merita perchè “sarebbe un privilegio”. Ad ogni modo, non crede, come Fulvio Abbate, che Dayane abbia già vinto per il suo vissuto difficile perchè tutti hanno la loro storia da raccontare. Voi che cosa ne pensate?