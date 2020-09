Il Paradiso delle signore trama 23 settembre 2020: Adelaide manda una richiesta d’aiuto a Umberto

A partire da mercoledì 23 settembre 2020, Il Paradiso delle signore tornerà in onda al solito orario, ovvero, le 15.55. In tale episodio assisteremo ad un evento molto importante che riguarderà Adelaide e Achille.

Federico, dal canto suo, comincerà a nutrire dei sospetti su Clelia e Luciano. Il giovane sospetterà che tra i due si sia riaccesa la passione. Rocco, invece, si sentirà sempre più vicino a Maria.

Spoiler 23 settembre: le confessioni di Rocco

Nel corso dell’episodio del 23 settembre del Paradiso delle signore vedremo che a Villa Guarnieri arriverà una cartolina di Achille e Adelaide. Sullo sfondo si trova un pezzo di Arizona e la cartolina è firmata da entrambi i protagonisti. In un primo momento, sembrerà che non ci sia nulla di strano, ma la verità non è questa. Vittorio, invece, si presenterà al grande magazzino, ma senza Marta. Notando il momento di bisogno, Agnese si prodigherà per aiutarlo.

Su di un altro fronte, invece, vedremo che Rocco sarà sempre più interessato ad approfondire la conoscenza di maria. Il giovane, finalmente, si sta gradualmente allontanando da Marina e sta valutando l’ipotesi di instaurare un legame con la fanciulla. A tal proposito, si confiderà con Armando, il quale gli consiglierà di cimentarsi nella conoscenza della ragazza.

La richiesta d’aiuto di Adelaide al Paradiso delle signore

Federico, invece, trascorrerà del tempo insieme a Carletto. Durante una chiacchierata con il ragazzino, però, il giovane Cattaneo comincerà ad avere dei sospetti. Il ragazzo, infatti, comincerà a credere che tra Luciano e Clelia possa essere sbocciato nuovamente l’amore. A generare questo sospetto saranno proprio delle parole del figlio della Calligaris. Ad ogni modo, nella puntata del 23 settembre del Paradiso delle signore vedremo anche che Umberto farà una spiazzante scoperta.

Guarnieri si troverà da solo a guardare la cartolina ricevuta da Achille e Adelaide e comincerà a notare qualcosa di sospetto. In particolar modo, il commendatore si renderà conto che c’è un difetto per quanto riguarda il timbro. A tale scopo, analizzerà un po’ meglio il contenuto di quanto scritto e si renderà conto di una spiazzante verità. Il protagonista, infatti, capirà che tra le righe è presente una richiesta d’aiuto da parte di Adelaide. La donna è in pericolo ed ha provato a mettersi in contatto con suo cognato per essere aiutata. Riuscirà Umberto a fare qualcosa per lei?