GF Vip, Denis Dosio in lacrime: il racconto delle prese in giro e della mamma che ha pianto per i commenti degli haters

L’influencer ha raccontato momenti di solitudine vissuti da ragazzino e di aver visto la mamma piangere per i commenti cattivi sui social. Ecco le sue dichiarazioni tra le lacrime

GF Vip: Denis Dosio in lacrime

La settimana scorsa è iniziata la quinta edizione del Grande Fratello Vip. In studio c’è Alfonso Signorini affiancato da Antonella Elia e Pupo, nella Casa 20 concorrenti pronti a farsi conoscere meglio e provare a vincere il programma. La rivelazione di quest’anno è Denis Dosio. Il ragazzo ha appena 19 anni ed è molto seguito sui social.

Denis si diverte a fare video su YouTube, su Instagram, in cui recita qualche spezzone di film, in cui parla alle sue “viziatine” e in questo modo ha superato il milione di follower. Barbara D’Urso, quando lo ha visto su Trash Italiano, ha deciso di invitarlo qualche volta nelle sue trasmissioni.

Denis ha sempre il sorriso sulle labbra, è sempre molto attento al suo fisico e ammicca alla telecamera. Tuttavia, dopo l’ingresso di venerdì scorso nella Casa, ha vissuto anche momenti di confidenze in cui si è messo a piangere pensando al dolore della mamma davanti a certo commenti dei social.

Denis Dosio: ‘Mia mamma piangeva per i commenti degli haters’

In un momento di chiacchiere in giardino con Maria Teresa Ruta e Andrea Zelletta, Denis ha raccontato i suoi esordi. Quando aveva 14 anni ha aperto il canale di Youtube e ha iniziato a fare video. I suoi compagni di classe, però, hanno preso quei video e sulle chat di gruppo lo prendevano in giro. Per questo si è chiuso in se stesso, essendo anche cicciottello e con il caschetto, un aspetto, secondo lui, piuttosto bruttino.

Per due anni non è uscito di casa ma ha continuato comunque a coltivare il suo sogno. A 17 anni, finalmente, ha raggiunto il traguardo dei 100.000 follower ed “è scoppiato il fenomeno Denis Dosio”, ma è accaduta la stessa cosa di quando aveva 14 anni. È stato sommerso dalle critiche.

Per Denis sui social sono arrivati commenti terribili e la mamma bloccava le persone insieme a lui. A questo punto Denis è scoppiato a piangere perchè vedere sua mamma con le lacrime per i commenti terribili che riceveva lo ha distrutto. Un utente gli ha scritto che avrebbe sciolto sua mamma nell’acido. Per questo vuole sempre avere il sorriso e andare avanti nonostante tutto. Che cosa ne pensate di questo lato inedito di Denis?