GF VIP, Franceska Pepe nel caos, spuntano bugie sul suo passato: da Miss Europa al vero rapporto con Zorzi

La concorrente Franceska Pepe del GF VIP è finita subito nel mirino dei concorrenti. I presenti in casa sembrano non gradire affatto la sua presenza a causa dei suoi modi poco garbati.

Il più agguerrito contro di lei sembra essere Tommaso Zorzi. Gli utenti del web, però, hanno cominciato ad indagare un po’ sul passato della protagonista e sono spuntati dei retroscena inaspettati. La donna pare abbia raccontato due bugie a tutti i suoi coinquilini. Vediamo tutti i dettagli.

La prima bugia di Franceska Pepe

In questi giorni, Franceska Pepe ha avuto discussioni con un po’ tutti i coinquilini del GF VIP. Andrea Zelletta l’ha accusata di non curarsi affatto dei bisogni degli altri, specie per quanto riguarda il cibo. Denis Dosio ha dichiarato di aver ricevuto delle risposte poco garbate dalla protagonista. Francesco Oppini ha asserito che la fanciulla riceverà un marea di nomination questa sera a causa del suo comportamento. Ad ogni modo, il più agguerrito sembra Tommaso Zorzi.

In una recente discussione, Zorzi e la Pepe hanno parlato dell’esperienza di quest’ultima vissuta a Miss Europa nel 2016. La modella ha dichiarato di aver vinto quella edizione, ma la verità sembra non essere quella. Andando a vedere cosa accadde in quell’anno, infatti, è emerso che la competizione fu vinta da Diana Starkova. La Pepe arrivò al secondo posto. Gli utenti del web, dunque, si stanno chiedendo per quale motivo abbia mentito ai compagni d’avventura.

Il rapporto con Zorzi prima del GF VIP

Come se non bastasse, però, a compromettere ulteriormente la sua posizione vi è anche il rapporto con Tommaso. I due non sembrano andare affatto d’accordo durante questa esperienza nel reality show. Tuttavia, sul web sono spuntate delle foto da cui si evince che Tommaso Zorzi e Franceska Pepe si conoscessero già prima di entrare nella casa del GF VIP.

Nel dettaglio, sono spuntate delle foto in cui i due appaiono in compagnia di Giulia Salemi e Vittorio Sgarbi. Dalle immagini in questione non sembra esserci nessun astio tra i due. Per questo motivo, è sorta spontanea una domanda. I due potrebbero aver deciso di inscenare delle discussioni solo per far parlare un po’ di sé e movimentare gli animi all’interno della casa. Non ci resta che attendere la puntata di questa sera per vedere come risponderanno i diretti interessati.