Romina Power su tutte le furie, il duro sfogo e l’appello: “E’ vergognoso…” (FOTO)

Romina Power arrabbiata su Instagram: il motivo

Negli ultimi giorni Romina Power è tornata a far parlare di sé no per notizie legate al gossip ma per questioni molto più serie. Di recente l’ex moglie di Al Bano si sta battendo per vietare la costruzione di un depuratore a Manduria, nella sua adorata Puglia. La cantante statunitense ha fatto vari appelli sui suoi canali social ma anche recandosi direttamente sul posto. L’ennesima dimostrazione che la professionista è un’amante degli animali e soprattutto della natura.

Nelle ultime ore la Power, sul suo account IG si è sfogata duramente con i propri follower. Per quale motivo? La donna ha condiviso uno scatto nel quale una piccola bambina di origini georgiane tiene le mani alzate davanti al volto cercando di nascondersi. Inoltre ha scritto la seguente didascalia: “E’ vergognoso”. Ma non è finita qui visto che Romina ha fatto un appello ai suoi seguaci dicendo loro di aderire alla campagna Amnesty International per la liberazione delle donne detenute e mutilate.

L’appello della cantante statunitense

Sin da ragazza Romina Power non si è dedicata solamente alla musica e allo spettacolo. Infatti, l’ex moglie di Al Bano si è sempre impegnata per le tematiche sociali e ambientaliste. L’ennesima dimostrazione l’ha data lei stessa con un nuovo contenuto che ha condiviso di recente sul suo account Instagram.

La cantante statunitense ha ripreso un articolo pubblicato dal Quotidiano di Taranto che parlava della sua lunga battaglia per evitare la costruzione del depuratore in quel lembo di costa incontaminata. La professionista statunitense è contraria a tale costruzione, quindi ha detto: “E’ stato scelto il posto sbagliato”. (Continua dopo il post)

Romina Power vuole rimanere single

L’intenzione di Romina Power è quello di salvare il limpido mare del Salento. Nel frattempo la cantante statunitense era finita al centro della cronaca rosa dopo le sue dichiarazioni nel contenitore Rai, Domenica In.

Ospite nel primo appuntamento stagionale la donna parlando con la conduttrice Mara Venier ha confessato di essere sempre single. La Power non ha nessuna intenzione di mettersi un uomo al suo fianco perché ha già dato con Al Bano. Ormai le sue priorità sono altre, come ad esempio i figli e i nipoti Kai e Cassia Ylenia Luksic.