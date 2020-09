Mario Balotelli: la fidanzata è un’ex corteggiatrice molto nota di Uomini e Donne

Pare che la nuova fidanzata del calciatore sia una nota ex corteggiatrice del programma di Maria De Filippi. Ecco che cosa si è scoperto sui social

Mario Balotelli ha una nuova fidanzata

Recentemente Mario Balotelli è diventato protagonista del gossip e della tv. Infatti, il fratello Enock Barwuah è uno dei concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip e ha parlato della loro storia, poi anche un’altra concorrente, Dayane Mello, ha raccontato della loro relazione.

La modella ha detto che c’è stato un grande sentimento tra di loro e lei lo ritiene ancora una persona speciale che le fa battere il cuore. Ma il calciatore non ha preso bene queste dichiarazioni.

Infatti, prima su Instagram, poi su Twitter, si è lasciato andare ad una serie di commenti contro Dayane, poi rimossi. Mario ha detto che non devono parlare di lui nella Casa e non devono dire bugie. Poi ha parlato di aspettare fuori Dayane con le sciabole e che “la sua fidanzata la aspettava con le pistole“. Dunque c’è una fidanzata gelosa delle dichiarazioni di Dayane.

La nuova fidanzata è un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne

Pare che la nuova fidanzata di Mario Balotelli sia una nota ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Si tratta di Alessia Messina. Ve la ricordate? Ha partecipato al programma di Maria De Filippi un po’ di anni fa ma è stata molto tempo in tv a corteggiare Amedeo Andreozzi e poi con lui ha partecipato anche a Temptation Island. (Continua dopo la foto)

Già Il Vicolo delle News aveva notato una vicinanza tra i due visti i numerosi commenti che lei e Mario si scambiano sui social. Poi VeryInutilPeople ha diffuso una foto postata da Alessia, rimossa subito dopo, in cui era in compagnia di un ragazzo coperto da un cuore, ma che sembra proprio il calciatore.

Non solo, ma quest’estate Mario è stato fotografato da un fan e vicino a lui c’era una ragazza di spalle con un certo abbigliamento. Quello stesso abbigliamento era quello di Alessia Messina in un suo post su Instagram della stessa sera. Infine, come se non bastasse, anche Deianira Marzano ha segnalato la relazione. Alla famosa blogger è arrivata una segnalazione molto precisa che non lasciava spazio a dubbi: i due stanno insieme.