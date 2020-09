Gianni Sperti vuota il sacco su Tina Cipollari: “È innamorata di me…”

Gianni Sperti e la confessione su Tina Cipollari

Nella mattinata di lunedì 21 settembre 2020, Gianni Sperti ha voluto dedicare un po’ del suo tempo ai follower. Infatti, lo storico opinionista di Uomini e Donne ha risposto ad alcune domande che i seguaci gli hanno posto su Instagram. Prima di iniziare, però, l’ex ballerino ha chiesto a tutti di non fargli delle domande sul dating show di Maria De Filippi perché lui non può dare nessun spoiler. “Non do anticipazioni…Per cui non rispondo a domande su Uomini e Donne…”, ha detto il professionista pugliese.

Poi qualcuno gli ha chiesto quanto vuole bene alla sua collega Tina Cipollari, ormai insieme da circa vent’anni. Ironizzando, Sperti ha detto che il bene che gli vuole è poco, aggiungendo che la vamp è persa per lui: “Le voglio bene pochissimo…Lei è innamorata di me da sempre…”. Ovviamente si tratta di una provocazione, arriverà la replica da parte della diretta interessata? Non resta che attendere.

L’opinionista di Uomini e Donne non vuole più sposarsi

Ma i quesiti a Gianni Sperti non sono terminati qui. Un altro seguace gli ha chiesto se si risposerebbe se prima o poi troverebbe la persona giusta. Ricordiamo che anni fa l’opinionista di Uomini e Donne per poco è stato sposato con la soubrette Paola Barale.

L’ex ballerino ha fatto intendere di non avere più voglia di convolare a nozze: “Il matrimonio per me avviene dentro il cuore…Ti senti sposato a prescindere dal contratto o dal rito religioso…Se trovassi la persona giusta però mi sposerei dentro il mio cuore…”. Il collega di Tina Cipollari sembra avere le idee chiare su questo argomento.

Gianni Sperti è single: la confessione su Instagram

Sempre sul suo account Instagram, un follower ha chiesto a Gianni Sperti se al suo fianco ha una persona che ama. “Partecipi a un programma in cui si cerca l’amore…E tu sei innamorato?”, è questo il quesito che il seguace ha fatto allo storico opinionista di Uomini e Donne.

Ma quest’ultimo ha fatto intendere di essere single. “E’ la famosa storia del calzolaio che va sempre in giro con le scarpe rotte…”, ha asserito l’ex marito di Paola Barale sul suo account social. Prima o poi l’ex ballerino pugliese troverà la persona giusta?