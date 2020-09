Can Yaman di DayDreamer single, perché l’attore turco non vuole fidanzarsi? Svelato il motivo

Can Yaman è un vero sex symbol in Italia e non solo

Da un paio di stagioni Can Yaman è un vero sex symbol non solo nel suo Paese d’origine, la Turchia ma anche in Italia. Infatti, con la messa in onda prima di Bitter Sweet – Ingredienti d’amore e ora DayDreamer – Le Ali del Sogno lo ha reso una celebrità. Oltre ad essere un bellissimo ed affascinante ragazzo, il 30enne ha altre qualità.

Nonostante questo il protagonista della serie attualmente trasmessa su Canale 5 è ancora single. Per quale ragione? Tempo fa si era parlato di un possibile flirt con la collega Demet Ozdemir, ma tutti e due hanno smentito categoricamente dicendo di essere solo amici. Questo vuol dire che Yaman è alla ricerca di una fidanzata. Dietro alla sua scelta di rimanere solo c’è una ragione. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto e altre curiosità sul noto attore.

Il protagonista di DayDreamer – Le Ali del Sogno è single

Dietro alla scelta di rimanere single di Can Yaman ci sarebbe una motivazione ben precisa. A quanto pare il bel trentenne turco tempo fa ha ricevuto una brutta delusione d’amore. L’ultima relazione ufficiale del protagonista di DayDreamer – Le Ali del Sogno risalirebbe a diversi anni fa con la modella Bestemsu.

Inizialmente la loro storia d’amore andava a gonfie vele, ma col passar del tempo qualcosa si è spezzato fino ad arrivare alla separazione. In poche parole il collega di Demet Ozdemir avrebbe scoperto un tradimento da parte della donna che amava e da quel momento la coppia decise di separarsi definitivamente.

Can Yaman è ancora single: ecco il motivo

Una delusione che ha fatto chiudere in sé stesso il bel Can Yaman. Infatti, dopo aver scoperto il tradimento nessuna donna fino ad oggi è riuscita a far breccia nel cuore del 30enne turco. Tuttavia sul web e nelle riviste di pettegolezzi gli hanno affibbiato vari flirt.

Eppure, un po’ di tempo fa in un’intervista il professionista che è laureato in Giurisprudenza descrisse la sua ‘donna ideale’, ma con molta probabilità ancora non l’ha trovata. Ad oggi il collega di Demet Ozdemir vuole divertirsi e, in particolare, impegnarsi nell’ambito professionale. Siamo certi che Yaman prima o poi troverà la persona giusta.