GF Vip: Francesca Pepe ha mentito? Ecco le ultime scoperte degli utenti social

Pare che qualche dichiarazione fatta dalla modella non corrisponda alla verità. Ecco che cosa hanno scoperto gli utenti più attenti

GF Vip: Francesca Pepe ha mentito?

Francesca Pepe è una dei concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip. La modella ha fatto il suo ingresso venerdì scorso con il secondo gruppo, ma sembra che nella Casa non sia riuscita ad integrarsi molto bene. Un paio di battibecchi con Tommaso Zorzi hanno fatto storcere il naso a molti.

Prima a tavola Francesca ha risposto in modo molto scortese all’influencer che le aveva chiesto se avrebbe voluto fare altro oltre alla modella. Lei, indispettita, ha rivelato di essere laureata alla Bocconi e quindi Tommaso poteva dormire tranquillo. In giardino, poi, si è ripetutala stessa scena. Lei stava raccontando di aver partecipato a Miss Europa e Tommaso le ha chiesto dove si teneva la manifestazione. Lei ha risposto in modo seccato: “A Beirut, e quindi?“.

A seguito di questo, ma non solo, i concorrenti hanno iniziato a nutrire un’antipatia nei suoi confronti. Inoltre, gli utenti più attenti hanno svelato qualche bugia raccontata dalla modella. Ecco qui di seguito di che cosa si tratta.

Gli utenti smascherano la modella

Francesca ha parlato più volte all’interno della Casa con alcuni coinquilini della sua esperienza a Miss Europa. Prima ha detto di aver partecipato, poi ha detto di aver vinto il titolo nel 2016. Ma controllando su Wikipedia, pare che questa informazione non sia corretta. I più attenti hanno visto che nel 2016 la manifestazione è stata vinta dalla francese Diana Starkva e lei è arrivata seconda.

Non solo, ma pare che Francesca Pepe e Tommaso Zorzi si conoscessero già. Infatti, sui social ci sono delle foto di una serata in cui i due compaiono insieme in compagnia di Vittorio Sgarbi e Giulia Salemi. Quindi forse hanno delle questioni irrisolte da prima del reality? In questo modo si potrebbero spiegare le risposte scortesi date dalla modella all’influencer. Qualcosa di strano c’è, forse con il tempo queste cose verranno chiarite.

Nessuna sopporta Francesca Pepe

Alcuni coinquilini di Francesca si sono ritrovati a parlare di lei e ne è emersa un’opinione del tutto negativa. Per Francesco Oppini riceverà almeno dieci nomination nella prossima puntata, per Stefania Orlando non ha modi educati, così come Denis Dosio e Andrea Zelletta. Voi che cosa ne pensate?