Uomini e Donne, spoiler oggi pomeriggio: lite tra Nicola, Selene e Davide

Gli spoiler della puntata di oggi di Uomini e Donne, di martedì 22 settembre, rivelano che ci sarà grosso fermento tra alcuni protagonisti del trono classico e over. Nella precedente messa in onda abbiamo assistito ad uno scontro tra Gianluca, Armando e Lucrezia, in quanto i due uomini sembrano entrambi interessati alla corteggiatrice.

Quest’oggi, invece, vedremo che anche il tronista Davide dovrà fare i conti con un membro degli over, ovvero, Nicola. Tina, dal canto suo, continuerà a punzecchiare Gemma. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa accadrà.

Dove eravamo rimasti a Uomini e Donne

Nell’ultima puntata di Uomini e Donne abbiamo assistito al continuo del percorso di Gemma Galgani e Paolo. I due hanno avuto dei diverbi, costantemente interrotti dalle battutine e dagli attacchi di Tina Cipollari. Valentina, invece, ha deciso di interrompere la conoscenza con il giovane corteggiatore che aveva chiesto di conoscerla. Gianni, però, l’ha criticata molto in quanto l’ha accusata di non essere stata sincera al 100%.

In merito al trono classico, invece, Jessica e Davide si sono confrontati. La tronista ha ammesso di aver pensato di eliminarlo in quanto non ha gradito il fatto che lui sarebbe uscito con Sophie. Gianluca, invece, si è scontrato con Armando in quanto quest’ultimo sembra interessato a una corteggiatrice del giovane, ovvero, Lucrezia. La protagonista ha 33 anni e anche lei è sembrata propensa a continuare la conoscenza di entrambi, anche se pare più proiettata verso Incarnato, sta di fatto che ha ballato anche con lui.

Spoiler oggi 22 settembre 2020

Gianluca è rimasto molto male per questo e Maria De Filippi lo ha esortato ad essere meno permaloso. Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, invece, gli spoiler ci svelano che sarà Davide a trovarsi in difficoltà. Il tronista sta conoscendo Selene. Quest’ultima, però, sembra abbia accettato le avances di Nicola Vivarelli. Per tale scopo, i presenti in studio l’accuseranno pesantemente.

La ragazza sarà così provata al punto di decidere di abbandonare lo studio. Ad essere preso di mira, però, sarà anche Nicola. L’ex pretendente di Gemma, infatti, genererà molto scalpore per l’aver deciso di farsi avanti con una ragazza così giovane. Considerando che ha sempre dichiarato che gli piacciono le donne mature come la Galgani, sembra alquanto strano che, di punto in bianco, abbia deciso di concentrarsi sulle ragazze della sua età.