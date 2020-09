Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi 22 settembre 2020: l’ultimatum di Gianluca a Lucrezia

Secondo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Continua ad andare in onda Uomini e Donne, il seguitissimo dating show condotto da Maria De Filippi giunto alla 25esima stagione. I numerosi telespettatori della rete ammiraglia Mediaset oggi pomeriggio alle 14.45 avranno modo di vedere il secondo appuntamento settimanale che sarà composto per l’ennesima volta dal Trono classico e parterre senior assieme.

Le anticipazioni fornite da Il Vicolo delle News, rivelano che Armando verrà aspramente criticato per il suo interessamento a Lucrezia. Ma anche il 26enne Nicola Vivarelli finirà nell’occhio del ciclone. Per sapere cosa accadrà più tardi vi consigliamo di leggere l’intero articolo.

Armando Incarnato al centro della bufera

Gli spoiler dell’appuntamento odierno di Uomini e Donne fornite da Il Vicolo delle News, svelano che Armando Incarnato continuerà ad essere protagonista per il suo interessamento alla 25enne Lucrezia. Ma quest’ultima piace anche al tronista Gianluca. Quest’ultimo e Lucrezia hanno realizzato un’esterna e si sono sentiti più volte in settimana. Tuttavia la ragazza vorrà continuare a frequentare tutti e due.

A quel punto Gianluca le darà un ultimatum: entro sette giorni dovrà decidere chi vuole conoscere perché a lui non piacciono le donne che vogliono tenere il piede in due scarpe. Naturalmente tutti si schiereranno con il romano e contro l’imprenditore partenopeo. Quest’ultimo verrà criticato perché si interessa a ragazze che non fanno parte del Trono over, ma di giocare con una che rispetto a lui è ancora una ragazzina.

Uomini e Donne: Nicola Vivarelli interessato alla corteggiatrice Selene

Le anticipazioni della puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne fornite da Il Vicolo delle News, svelano che Jessica e Davide hanno realizzato una bellissima esterna. Dal filmato mostrato in studio si vedrà che tra i due c’è molta alchimia e che sta nascendo qualcosa di importante. Dopo il confronto, i due ragazzi balleranno insieme.

Ad un certo punto la corteggiatrice Selene si allontanerà dallo studio perchè fortemente criticata. Sembra pare che il 26enne Nicola Vivarelli provi un certo interesse nei suoi confronti e che la corteggiatrice abbia ricambiato. Ma tale circostanza non è piaciuta al punto che si scatenerà una lunga discussione e pure Sirius verrà messo sotto accusa. Ha deciso di mettere da parte le donne mature e puntare sulle coetanee?