DayDreamer, Can Yaman verrà a vivere in Italia? La confessione: “Però in futuro chissà…”

Can Yaman svela dei retroscena su DayDreamer – Le li del Sogno

Dopo il grande successo ottenuto in estate, al momento non si conosce bene il futuro di DayDreamer – Le li del Sogno. Infatti, la soap opera turca col ritorno di Uomini e Donne è stata trasferita nel fine settimana di Canale 5, ma ora solo il sabato pomeriggio. Parte del successo è dovuto dalla presenza di Can Yaman che ormai in Italia è diventato un vero sex symbol. Il bel 30enne è stato raggiunto telefonicamente da una giornalista di GossipeTv facendogli una serie di domande molto interessanti.

Al momento il collega di Demet Ozdemir si trova sul set di Bay Yanlis, ‘L’uomo sbagliato’, ma riguardo il suo personaggio d DayDreamer, ha detto: “Can Divit ha tante cose di Can Yaman. Come attore aggiungo molto di me stesso ai personaggi interpretati. Il personaggio si trasforma in un modo diverso da quello della sceneggiatura”.

Can Yaman adora il ruolo del fotografo Divit

Nonostante sia impegnato con la nova serie tv al fianco di Ozge Gurel, Can Yaman ha confessato di avere molta nostalgia di DayDreamer – Le Ali del Sogno. Infatti il bel 30enne ha detto che questo sceneggiato rimarrà sempre nel suo cuore. Poi il professionista ha detto la sua sul personaggio che interpreta, ovvero il fotografo Can Divit: “Adoro il personaggio. Mi manca. E’ un personaggio peculiare, diverso. Non ho mai visto una cosa del genere. E’ stata una fortuna per me recitare in un ruolo così”.

Poi il ragazzo ha rivelato dei retroscena che riguardano la serie tv attualmente in onda su Canale 5. Nello specifico, Can ha detto di aver investito dei soldi nel progetto, come comprare degli abiti ed accessori. Investimento che gli ha portato fortuna, visto che successivamente numerosi brand desideravano diventare sponsor nella soap opera.

Can Yaman potrebbe trasferirsi in Italia per lavoro

I numerosi telespettatori di DayDreamer – Le Ali del Sogno vogliono sapere da Mediaset quale sarà il destino della soap opera su Canale 5. Infatti, al momento nella programmazione spunta un solo episodio nel pomeriggio di sabato 26 settembre e i sabati successivi sempre alle 15.05.

Nel frattempo Can Yaman ha fatto delle dichiarazioni che sicuramente farà piacere alle fan del Bel Paese. “E’ presto per parlare di progetti lavorativi futuri. Perché sono concentrato su quello che faccio adesso. Però in futuro chissà, forse vengo in Italia”, ha concluso il 30enne turco.