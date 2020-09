Francesca Cipriani furiosa con Elisabetta Gregoraci: “Mi ha rubato il lavoro”

Francesca Cipriani accusa Elisabetta Gregoraci di averle rubato il lavoro

Nelle ultime ore è arrivata una dichiarazione inaspettata da parte di Francesca Cipriani. Intervenuta telefonicamente a Rtl 102.5, nel digital space di Via Radio condotto da Francesco Fredella, l’ex gieffina ha puntato il dito contro un’attuale concorrente del Grande Fratello Vip 5. In poche parole l’ex Pupa ha accusato Elisabetta Gregoraci di averle rubato il lavoro. Dichiarazioni pesantissime che hanno immediatamente sollevato un polverone sul web.

Stando alla soubrette abruzzese, il posto a Made in Sud inizialmente doveva essere suo. Ricordiamo che l’ex moglie di Flavio Briatore ha condotto il programma comico di Rai Due per cinque stagioni, più quella da guest star nel 2019. Nonostante il contratto e il copione per il primo appuntamento, l’ex naufraga è stata poi fatta fuori senza alcun motivo e sostituita dalla showgirl calabrese.

Francesca Cipriani doveva condurre Made in Sud

Intervenuta a Via Radio su RTL 102.5, Francesca Cipriani ha esordito in questo modo: “Il Grande Fratello Vip di quest’anno? Una concorrente lì dentro mi ha rubato, soffiato, il lavoro”. A quel punto il conduttore Francesco Fredella ha voluto approfondire la vicenda facendole vuotare il sacco.

“È Elisabetta Gregoraci. Dovevo condurre Made in Sud nel 2012. Tutto pronto: contratto (mancava solo la firma), testi con gli autori. Mi chiamano e mi dicono che era saltato tutto. Sono scoppiata a piangere, era il sogno di una vita. Per fortuna ci sono state altre occasioni…”, ha dichiarato la ragazza. Per fortuna a sua carriera sul piccolo schermo è decollata ugualmente partecipando a vari reality e facendo l’opinionista nei programmi di Barbara D’Urso e Piero Chiambretti. Alfonso Signorini farà vedere alla Gregoraci le dichiarazioni della rivale?

La carriera di Elisabetta Gregoraci

Dopo un’esperienza a Buona Domenica, Elisabetta Gregoraci deve molto a Made in Sud. Infatti, grazie alla condizione pluriennale del programma comico di Rai Due, la donna è cresciuta dal punto di vista professionale. Poi nel tempo sono arrivate altre occasioni lavorative, come ad esempio Battiti Live su Italia 1.

Ora l’ex moglie di Falvio Briatore si trova all’interno della casa di Cinecittà per il Grande Fratello Vip 5. Un’esperienza che la soubrette calabrese voleva fare da tempo e Alfonso Signorini è stato molto abile a farla entrare nel reality show di Canale 5.