Alfonso Signorini mortifica Franceska Pepe in diretta al GF VIP: “Sei una maleducata, impara a parlare” (VIDEO)

Puntata molto accesa quella di ieri al GF VIP. Alfonso Signorini si è alterato in più di un’occasione, ma il litigio più pesante è avvenuto con Franceska Pepe. La ragazza è stata chiamata per commentare le recenti critiche ricevute dagli altri coinquilini all’interno della casa.

La modella si è alquanto innervosita ed ha alzato la voce, anche perché non riusciva ad ottenere la parola. Ad un certo punto, allora, è intervenuto il conduttore il quale le ha dato della maleducata e l’ha zittita in un modo parecchio velenoso. Il popolo del web ha commentato l’accaduto accusando il giornalista.

Lo scontro tra Franceska Pepe e Signorini

Quasi verso la parte conclusiva della puntata di ieri del GF VIP è accaduto un avvenimento abbastanza discusso sul web. Alfonso Signorini si è scontrato con Franceska Pepe. In casa è nato un alterco tra i concorrenti e la più bersagliata è stata proprio la modella. In molti hanno criticato il suo atteggiamento e le sue risposte alquanto acide in certe circostanze. La ragazza ha provato a difendersi alzando i toni, dato che tutti erano abbastanza agitati. A quel punto è intervenuta Antonella Elia, la quale non è stata ascoltata dai litiganti.

Alfonso, allora, ha pesantemente redarguito la protagonista dandole della maleducata e dicendole che quella fosse casa sua e che lei non potesse permettersi di alterarsi così tanto. Signorini, inoltre, l’ha anche esortata a imparare a parlare e a non esigere a forza la parola, ma di aspettare che le venga data. La concorrente ha provato a replicare, ma il presentatore l’ha interrotta e liquidata. (Clicca qui per il video)

Il web contro Alfonso

Il popolo del web ha commentato la lite tra Alfonso Signorini e Franceska Pepe e in molti hanno ritenuto inopportuno il comportamento del conduttore. In casa, infatti, tutti hanno alzato i toni e si stavano sovrastando l’uno sull’altro. Il presentatore è come se avesse voluto usare come capro espiatorio la ragazza. Nel corso di tutta la puntata, infatti, Alonso ha più volte interrotto i Vip senza consentire loro di portare a termine i concetti.

Ad ogni modo, dopo lo scontro, il giornalista ha chiamato Franceska in confessionale per le nomination e, come se non bastasse, le ha fatto fare un’altra figuraccia. Nel dettaglio le ha chiesto perché ha mentito sulla sua partecipazione a Miss Europa, dichiarando di aver vinto quando, in realtà, non è così. La ragazza è rimasta alquanto imbarazzata.