Adua Del Vesco e Massimiliano Morra: emerge il vero motivo per cui si sono lasciati

Adua Del Vesco e Massimiliano Morra concorrenti del GF Vip 5

Da oltre una settimana Adua Del Vesco e Massimiliano Morra sono due concorrenti del Grande Fratello Vip 5. I due, oltre ad aver lavorato insieme in molte fiction per Canale 5, in passato hanno avuto anche una breve relazione sentimentale. Ma sin dalla prima puntata, andata in onda lunedì scorso, gli atteggiamenti assunti da entrambi fanno intendere che non sono rimasti in ottimi rapporti.

Tuttavia nel terzo appuntamento, dopo un duro scontro, i due ex si sono abbracciati affettuosamente con tanto di lacrime. Ma per quale ragione l’ex di Gabriel Garko e il bel attore tenebroso all’epoca si sono lasciati? A quanto pare dietro alla separazione c’è una gelosia morbosa di Morra.

La loro contrastata storia d’amore: breve ma intensa

Massimiliano Morra e Adua Del Vesco si sono conosciuti anni fa sul set di una nota fiction di Canale 5. Dopo aver recitato assieme tra i due giovani attori è scoppiata la passione al punto di intraprendere una relazione sentimentale. Una storia d’amore breve (circa un anno) ma intensa. Infatti c’è stata un’improvvisa rottura scaturita di motivazioni molto forti.

I due ragazzi hanno deciso di dividere le loro strade, ma nonostante sia passato diverso tempo tra loro ci sono ancora delle vecchie ruggini. Una dimostrazione l’hanno avuta i telespettatori del Grande Fratello Vip 5. Infatti in questa prima settimana di programmazione i due ex hanno avuto alcune scintille.

Le ragioni della separazione di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra

A quanto pare, la ragione scatenante della fine della loro relazione sentimentale sarebbe stata l’eccessiva gelosia di Massimiliano Morra. Inoltre, stando alle parole di Adua Del Vesco, quest’ultimo ha un carattere narcisistico ed egoriferito. Tempo fa la giovane attrice messinese lo aveva descritto così: “Pensa solo a se stesso, io magari gli raccontavo una cosa profonda della mia vita e lui mentre parlavo si guardava allo specchio. Già da questo io dicevo come fosse possibile. Io non lo farei mai.”

Un carattere da cui l’ex fiamma di Gabriel Garko ha più volte detto di voler prendere le distanze e che non le appartiene per niente. Infatti la ragazza ha detto che al suo fianco vuole un uomo completamente differente da lui. Successivamente, dopo che i due si erano lasciati, Adua lei aveva iniziato una storia con l’attore piemontese che, stando ai gossip, avrebbe fatto arrabbiare moltissimo Massimiliano.