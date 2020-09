Manila Gorio vuota il sacco: “Tra me e Pierpaolo Pretelli passione fisica prima del GF Vip”

Manila Gorio fa una confessione su Pierpaolo Pretelli

Tra i vari concorrenti presenti al Grande Fratello Vip 5 troviamo anche Pierpaolo Pretelli, ex velino di Striscia la Notizia. Nelle ultie ore la nota conduttrice transessuale Manila Gorio ha fatto delle rivelazioni inaspettate che riguardano lei e l’attuale gieffino.

In poche parole ha confessato di aver avuto una storia con lui con tanto di passione. Affermazioni che in pochissimo tempo hanno acceso il gossip sul web. Nella prossima puntata del reality show di Canale 5, il conduttore Alfonso Signorini informerà Pretelli di quello che sta accadendo fuori dalla casa di Cinecittà?

L’ex velino e la conduttrice trans avrebbero avuto un flirt

Lasciando tutti a bocca aperta, di recente Manila Gorio ha confessato di aver avuto una breve relazione sentimentale con Pierpaolo Pretelli. Un flirt nato prima dell’ingresso dell’ex velino nella casa del Grande Fratello Vip 5 e prima ancora che in Italia scoppiasse l’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19.

“Sono andata a Roma e ci siamo frequentati. C’è stato un flirt in gran segreto. Da parte sua c’era l’intenzione di continuare. Io però in quel periodo ho trovato più intesa con Moreno, un ragazzo genuino e puro. Purtroppo, alla fine, non ha funzionato”, ha confessato la conduttrice. Quest’ultima, quindi, avrebbe avuto una storia di pura passione con il gieffino. Ma non è finita qui, per non passare per falsa, la Gorio ha assicurato che ha in mano delle prove che attestano la sua relazione con Pierpaolo, come video, messaggi e molti scatti.

Manila Gorio e il retroscena su Pierpaolo Pretelli

Manila Gorio ha affermato anche che avrebbe bisogno di chiarire i suoi rapporti con Pierpaolo Pretelli. Secondo la conduttrice, l’ex velino sarebbe entrato nella casa del Grande Fratello Vip 5 solamente per un motivo ben preciso, ovvero perché vuole riabilitare la sua reputazione visto che in Italia ci sarebbero forti pregiudizi riguardanti un etero legato a un trans.

“Io sono una transessuale e chi mi sta al fianco, spesso, ha il timore di non apparire ai benpensanti in una buona luce. Come ho detto siamo in Italia e non lo scopro certo io che per una buona fetta di persone, ancora oggi, una relazione tra un etero e una trans non è una cosa ben vista. Figuriamoci per un personaggio pubblico che deve entrare in un reality nazionale”, ha concluso Gorio.