Gabriel Garko colpito da un grave lutto

Gabriel Garko poche ore fa è stato colpito da un grave lutto. L’attore de L’Onore e il rispetto, ha postato uno scatto sui social, dando ai propri fan la brutta notizia. Nelle ultime ore, il sex simbol è tornato anche al centro dell’attenzione mediatica per via del presunto flirt avuto con Gabriele Rossi.

Stando a quanto dichiarato da Tommaso Zorza, nella casa del GFVip, Garko ha avuto davvero una storia con il collega. Tornado al lutto che lo ha colpito, l’attore di Zagarolo ha voluto condividere su Ig il proprio dolore con i suoi seguaci. Vediamo insieme cosa è successo.

L’attore dice addio per sempre al suo amato cavallo Othello

Gabriel Garko è rimasto davvero senza parole. Purtroppo, improvvisamente è venuto a mancare una parte della sua vita. Si tratta del suo cavallo, alla quale era molto affezionato. “Questa notte è andato via un pezzo del mio cuore…….. fai buon viaggio Othello, e grazie .” Queste le sue parole accompagnate da uno scatto che lo ritrae accanto all’animale. Un’immagine emozionante che racchiude tutto il suo amore verso Othello, che purtroppo non c’è più.

Gabriel Garko lo stringe a se, con tanto di bacio. Chi possiede un animale sa benissimo il legame che si crea con esso e quando viene a mancare e come se morisse una persona cara. A quanto pare, è successo lo stesso anche al modello, che come si legge dalle poche parole è davvero distrutto per la scomparsa. (Continua dopo il post)

Tommaso Zorza conferma il flirt tra Garko e Rossi

Nelle ultime ore stanno facendo molto discutere le dichiarazioni di Tommaso Zorza all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. Il giovane, si è lasciato andare a delle confidenze, dichiarando che tra Gabriel Garko e Gabriele Rossi c’è stato davvero qualcosa.

Sono ormai anni che si parla di un flirt tra i due, ovviamente mai confermato dagli stessi interessati. Cene, vacanze insieme, passeggiate per il centro però hanno sempre lasciato un piccolo dubbio che a quanto pare troverebbe conferma nelle parole del gieffino. Il blogger, come riporta GrandeFratello Forum Free, ha confessato a Matilde Brandi che proprio Rossi gli avrebbe confessato i retroscena della sua relazione con Garko. Ecco quanto si legge in merito.