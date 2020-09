Elettra Lamborghini sta male a pochi giorni dal matrimonio: “Dolore inspiegabile ai reni”

Elettra Lamborghini sta male: l’annuncio su Instagram

Ebbene sì, Elettra Lamborghini è pronta per fare il grande passo. Infatti, sabato prossimo, 26 settembre 2020 la ricca ereditiera emiliana convolerà a nozze col suo fidanzato Afrojack.

Tuttavia, nelle ultime ore, attraverso il suo seguitissimo account Instagram ha rivelato che di stare male spiegando ai follower anche il motivo. Ovviamente quest’ultimi si sono preoccupati moltissimo per la loro beniamina. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa le è successo.

La ricca ereditiera emiliana ha dei forti dolori ai reni

Ormai mancano pochi giorni al sì di Elettra Lamborghini e il suo fidanzato Afrojack. Ma di recente l’ex giudice di The Voice of Italy si è mostrata a letto a causa di un forte dolore ai reni. Non è la prima volta che la ricca ereditiera emiliana soffre di questo disturbo, e su Instagram la stessa ha confessato ai seguaci di non poter fare nulla a causa del forte dolore.

“E’ il mio solito problema ai reni, è un dolore inspiegabile, l’unico che mi porta a non riuscire a fare assolutamente niente”, ha dichiarato l’interprete di ‘Musica, e il resto scompare’ a tutti coloro che la seguono sul noto social network. Dopo averlo comunicato, in molti si sono precipitati sul profilo della cantante facendole gli auguri affinché si riprenda al più presto possibile. Ricordiamo che sabato prossimo ci sarà il suo matrimonio col dj olandese, che lo scorso anno, ovvero il 24 dicembre, le aveva fatto trovare un prezioso anello sotto l’albero di Natale.

L’imminente matrimonio di Elettra Lamborghini e Afrojack

Il matrimonio di Elettra Lamborghini e Afrojack si terrà in una straordinaria villa che si affaccia sul Lago di Garda. Tutti coloro che parteciperanno alla cerimonia nuziale verranno sottoposti a dei controlli, ovvero dovranno fare un tampone per scongiurare la positività da Covid-19. Già la stessa aveva preso queste precauzioni anche per la festa del suo addio al nubilato.

Il famoso wedding planner Enzo Miccio, che organizzato il tutto, in una recente intervista ha confessato che si tratterà di un matrimonio davvero sorprendente, assicurando che sarà una cerimonia sobria ed elegante. Ora i fan della ricca ereditiera emiliana aspettano con impazienza di vedere il suo abito di sposa. Sicuramente la cantante pubblicherà delle foto e video suo suo account IG.