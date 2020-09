Oroscopo 23 settembre 2020: momento positivo in amore per Cancro, Bilancia cerca stabilità

L’Oroscopo del 23 settembre esorta i Cancro a mettersi in gioco in amore. Bilancia sono alla ricerca di una stabilità, mentre Acquario sono pieni di energia

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Non sempre le critiche vengono esposte per ferirvi. Le persone che vi vogliono bene potrebbero esprimere dei dissensi in merito alle vostre scelte solo per invitarvi a riflettere meglio. Cercate di non cadere nel vortice del vittimismo e prestate attenzione se svolgete lavori manuali.

Toro. L’Oroscopo del 23 settembre vi annuncia che sta per cominciare un periodo di grande intesa con il partner. Se nei giorni precedenti avete avuto qualche discussione, d’ora in poi riuscirete a superare tutti i problemi. Nel lavoro ci sono ancora delle preoccupazioni che vi tormentano.

Gemelli. Nella giornata odierna potreste rischiare di cedere a qualche provocazione dando luogo a delle polemiche. Evitate il più possibile di immischiarvi in questioni che non vi riguardano, anche se la vostra testa vi dice di farlo. Nel lavoro dovete essere un po’ più determinati.

Cancro. Se c’è una cosa che i nati sotto questo segno non tollerano sono le bugie. Per tale motivo, allontanatevi da tutte le persone che non vi sembrano sincere. In amore c’è una grande voglia di mettersi in gioco e di vivere momenti colmi di passione. Se siete single, è il momento giusto per lanciarvi in nuove conoscenze.

Leone. Oggi potreste essere tentati ad instaurare nuove relazioni. Ricordate, però, che vi trovate in un transito un po’ altalenante dal punto di vista emotivo, questo vuol dire che difficilmente tali storie potranno avere una lunga durata. Nel lavoro sentite il bisogno di prendervi una pausa.

Vergine. In questo momento siete molto razionali e determinati. Questo è un bene per quanto riguarda le questioni lavorative, dato che nessuno riuscirà a mettervi i piedi in testa. In amore, però, dovete cercare di essere un po’ più flessibili e di evitare di provare a mantenere il controllo su tutto.

Previsioni 23 settembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. I nati sotto questo segno, a partire dalla giornata odierna, saranno pervasi da una voglia di trovare stabilità. Sia dal punto di vista sentimentale, sia lavorativo, cercate qualcuno che vi dia certezze e la smetta di farvi sentire continuamente sul filo di un rasoio. Prima di prendere una decisione affrettata, valutate i pro e i contro.

Scorpione. Momento molto interessante per quanto riguarda i rapporti interpersonali. Oggi vi sentite particolarmente in sintonia con il mondo che vi circonda, per questo ci sono buone possibilità di fare nuove conoscenze. Se siete single, approfittate di questo momento. Nel lavoro, invece, potrebbe nascere un’intesa con qualche collega.

Sagittario. L’Oroscopo del 23 settembre prospetta una giornata all’insegna della leggerezza e dell’ilarità. Oggi sarete pervasi da una voglia di divertirvi e di staccare la spina insieme alle persone giuste. Da questo ne consegue, naturalmente, che non sarete troppo concentrati sul lavoro.

Capricorno. Oggi vi sentite molto carichi e pieni di energia sul lavoro. Siete determinati a raggiungere i vostri obiettivi e stavolta potreste non guardare in faccia a nessuno. Sfruttate tutta l’energia di cui disponete per dedicarvi alle cose che vi piacciono di più, ma non trascurate il partner.

Acquario. La giornata odierna si prospetta alquanto energica. Oggi non ci sarà nessuno in grado di ostacolare i vostri desideri e i vostri obiettivi. Sfruttate questo momento per risolvere alcune questioni in sospeso e per ottenere i massimi risultati nel lavoro. Momento positivo anche in amore.

Pesci. Qualche ricordo del passato potrebbe tornare a farvi visita. Cercate di non lasciarvi troppo trasportare da queste sensazioni e pensate un po’ di più al presente. Evitate di stare a contatto con persone manipolatrici e troppo intraprendenti perché oggi potrebbero convincervi a fare di tutto con il loro carisma.