GF Vip, coming out di un concorrente: ‘Ho tendenze bisessuali’, ma il web non apprezza

Una delle concorrenti del reality ha ammesso di essere bisessuale, ma il modo in cui l’ha detto non è piaciuto al popolo del web. Ecco che cosa è successo

GF Vip, Francesca Pepe confessa: ‘Ho tendenze bisessuali’

Non si placano le discussioni nella Casa del Grande Fratello Vip tra Tommaso Zorzi e Francesca Pepe. Durante alcune domande dell’influencer, la modella ha risposto in modo molto sgarbato dicendo che ha anche studiato ed è laureata alla Bocconi. Poi nel dire dove si teneva la manifestazione di Miss Europa ha detto un secco: “E quindi?” che ha indispettito Tommaso.

Non solo, ma Francesca ha chiamato più volte Tommaso al femminile dicendogli “sei divina, sei fantastica” e lui si è offeso. A quanto sembra lui può parlare di sè come vuole, ma non tollera che gli altri lo chiamino al femminile.

È proprio a quel punto che la modella ha detto: “Io scherzavo, non pensavo di offenderti. Io non ho niente contro i gay, sono la prima ad avere tendenze bisessuali“. Tuttavia, il modo, i toni, il comportamento che Francesca sta avendo nella Casa del Grande Fratello Vip non stanno piacendo per niente al popolo del web. Ecco qui di seguito alcuni commenti contro di lei.

Il web non ci sta (e neppure Alfonso Signorini)

Quando Francesca ha fatto quella affermazione dal web sono arrivati commenti negativi e critiche. Frasi come “non ho niente contro i gay” non si possono sentire per molti utenti di Twitter. Per altri la sua “confessione” è stata del tutto forzata, solamente per non cadere in polemiche. Altri ancora chiedono che venga mandata a casa al più presto.

In effetti, pochi in Casa sopportano Francesca Pepe. A volte dice delle frasi che sembrano preparate a tavolino come “ma cos’hai contro le donne?”, che sembrano dette apposta per creare polemica. Lo stesso Alfonso Signorini in diretta ha perso la pazienza contro di lei che parlava senza ascoltare gli altri e nemmeno il conduttore. Quest’ultimo l’ha ripresa urlando dicendole che è una “grandissima maleducata” e che a casa sua è lui che comanda e lei deve avere rispetto.

Ad ogni modo, come previsto, questa settimana Francesca Pepe è al televoto insieme a Fulvio Abbate, Massimiliano Morra e Matilde Brandi. Anche se, lo ricordiamo, non ci sarà nessuna eliminazione ma il vip meno votato andrà in nomination nella prossima puntata.