Il Paradiso delle signore anticipazioni 24 settembre: Umberto corre a New York

Le anticipazioni della puntata del 24 settembre del Paradiso delle signore sono davvero entusiasmanti. Umberto ha appena appreso della richiesta di aiuto della contessa Adelaide. Per tale motivo, il commendatore si attiverà per avere delle risposte. Una volta ottenute, partirà di corsa alla volta di New York.

Luciano, invece, tornerà a Milano e farà un triste annuncio a tutta la famiglia. Il matrimonio tra Cesare e Nicoletta è giunto al termine. Marta e Vittorio, invece, procedono con la domanda di adozione della piccola Anna.

Marta e Vittorio e la richiesta di adozione al Paradiso delle signore

Nel corso dell’episodio di giovedì 24 settembre del Paradiso delle signore vedremo che ci sarà grosso fermento nella vita di alcuni protagonisti. Umberto, ad esempio, dopo aver avuto la conferma che Adelaide si trova in pericolo, deciderà di confrontarsi con Riccardo. Il commendatore dirà di essere intenzionato a recarsi al circolo per affrontare di petto Lucarelli e farsi dire che fine abbia fatto la contessa.

Su di un altro versante, invece, vedremo che la vita di Marta e Vittorio procederà senza troppi intoppi. La coppia sarà al settimo cielo per aver finalmente coronato il loro sogno di accudire una bambina. Per tale motivo, decideranno di andare avanti con la richiesta di adozione. Le ricerche della madre biologica di Anna, infatti, verranno sospese e i due protagonisti potranno agire senza essere minimamente disturbati.

Anticipazioni 24 settembre: Umberto parte

Nel frattempo, al Paradiso delle signore continuano i lavori per la nuova linea di abbigliamento per bambini e nella puntata del 24 settembre vedremo che interverrà anche Federico. Al giovane Cattaneo verrà assegnato l’arduo compito di trovare uno slogan per pubblicizzare i nuovi prodotti. Luciano, nel frattempo, ritornerà dal suo viaggio a Bari, in cui ha avuto modo di apprendere quello che sta accadendo tra Nicoletta e Cesare. I due hanno deciso di interrompere il loro matrimonio.

Una volta appresa la notizia, il ragioniere la comunicherà a tutta la famiglia. A Villa Guarnieri, intanto, continuerà a regnare il caos. Umberto raggiungerà Lucarelli e lo minaccerà con una pistola. Solo con questo metodo il commendatore riuscirà a strappargli da bocca dove si trova davvero Adelaide. Una volta ricevuta la conferma che la donna è seriamente in pericolo, Guarnieri partirà immediatamente alla volta di New York per salvarla. Riccardo sarà l’unico ad essere al corrente di quanto sta accadendo.