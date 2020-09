GF Vip, Fulvio Abbate contro Elisabetta Gregoraci: ‘Doveva essere Cleopatra, invece è una larva’

Iniziano gli screzi nella Casa. Nella diretta di lunedì sera c’è stato uno scontro tra Fulvio Abbate ed Elisabetta Gregoraci. Ecco che cosa è successo

GF Vip: Fulvio Abbate contro Elisabetta Gregoraci

Nella puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 21 settembre Alfonso Signorini ha mostrato un video in cui Fulvio Abbate si lamentava di Elisabetta Gregoraci. La conduttrice è stata votata dai concorrenti come la preferita e dunque immune della settimana, insieme a Denis Dosio. Questo ha stupito molto lo scrittore perchè secondo lui non è stato un titolo meritato.

Infatti, nei confessionali fatti negli ultimi giorni, Fulvio ha detto che tutti aspettavano l’ingresso di Elisabetta Gregoraci come fosse Cleopatra sul baldacchino e invece “è una larva“. Secondo lui in Casa non ha fatto nulla, è stata piuttosto trasparente e quindi non capisce come mai tutte queste attenzioni su di lei.

Lo scontro in diretta

Elisabetta si è molto risentita per queste parole. A video terminato gli ha chiesto che cosa doveva fare nella Casa i primi giorni, doveva fare un balletto? Doveva vestirsi sempre elegante per far piacere a lui? Lo scrittore ha provato a ridimensionare toni e termini usati spiegando che lei era stata descritta come la più luminosa tra i concorrenti ma in realtà era stata in ombra.

La risposta dell’ex moglie di Flavio Briatore è arrivata immediatamente. Se tanti l’hanno votata forse significa che si è integrata bene nel gruppo ed è questa la cosa importante. Lei deve essere se stessa e non compiacere gli altri, in questo caso Fulvio Abbate che le chiede continuamente di truccarsi e vestirsi meglio. Fulvio, risentito da questo scontro, nel momento delle nomination ha detto di aver capito che deve parlare di meno perchè non viene compreso. Tuttavia, anche a molti altri concorrenti queste parole non sono piaciute e l’hanno nominato.

La terza puntata

Tanto spazio nella terza puntata è stato dato a Fausto Leali e alla questione del termine “negro” usato con Enock Barwuah. Il cantautore si è spiegato, si è scusato, Enock lo ha perdonato, ma il Grande Fratello Vip ha deciso comunque di squalificarlo per dare un esempio e un segnale forte contro il razzismo.

Adua e Massimiliano hanno avuto l’ennesimo scontro, Guenda Goria ha visto il padre e Mario Balotelli si è collegato in diretta con la Casa. La puntata ha appassionato ben 3 milioni di telespettatori con uno share del 18,5%.