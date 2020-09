Uomini e Donne, Davide Lorusso ha preso in giro tutti: una ragazza pubblica le prove della loro storia (FOTO)

Da poche ore, gli influencer Deianira Marzano e Amedeo Venza hanno pubblicato delle segnalazioni inaspettate su Davide Lorusso di Uomini e Donne. Una ragazza ha dichiarato di aver frequentato il corteggiatore mentre lui era in trasmissione.

Quando ha appreso della scelta, la protagonista ha contattato in privato il giovane per chiedergli spiegazioni e lui ha negato tutto. A conferma del fatto che tra i due ci fosse qualcosa, però, ci sono delle foto abbastanza esplicite. Vediamo cosa è successo.

La segnalazione su Davide Lorusso

Dopo l’improvvisa scelta di Jessica a Uomini e Donne, la quale è ricaduta su Davide Lorusso, sul web sono circolate delle indiscrezioni. Una ragazza ha contattato Deianira e le ha chiesto di divulgare un’informazione contro l’ex corteggiatore. Nello specifico, la donna in questione ha asserito di aver avuto una frequentazione con lui durante il periodo del trono di Jessica, ma non è tutto, La persona in questione, che è voluta rimanere anonima in quanto madre, ha pubblicato anche le prove della loro relazione.

Si tratta di immagini che li ritraggono a casa insieme in atteggiamenti anche piuttosto complici. Inoltre, l’autrice di questa segnalazione ha detto di aver contattato in privato Davide per chiedergli spiegazioni. In tale occasione, gli ha detto di aver appreso della scelta e di essere rimasta sbigottita dal comportamento di lui. In ogni caso, gli ha augurato di essere felice se ha davvero incontrato un nuovo amore. (Continua dopo le foto)

La replica dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne

La segnalazione su Davide Lorusso ha lasciato senza parole tutti i fan di Uomini e Donne. L’influencer Deianira ha detto di non aver mai creduto molto alla sua buona fede. Durante la sua breve esperienza nel talk show, infatti, si è comportato in modo ambiguo. In un primo momento ha mostrato interesse per Jessica, poi ha chiesto di uscire con Sophie e successivamente ha risposto di si ad una scelta fatta impulsivamente.

Ad ogni modo, il diretto interessato non può esprimersi pubblicamente in quanto la puntata della scelta non è ancora andata in onda. Tuttavia, ha risposto in privato alla ragazza della segnalazione dicendo di non sapere assolutamente chi sia e dichiarando di non conoscerla. Su Instagram, invece, ha pubblicato un psot alquanto criptico nel quale ha fatto un discorso sull’importanza di non curarsi degli altri e andare per la propria strada.