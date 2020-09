GF VIP, critiche per la squalifica di Fausto Leali, Karina: “La Elia ha fatto di peggio, due pesi e due misure”

La squalifica di Fausto Leali dal GF VIP ha riscosso parecchia impopolarità tra gli utenti del web. In molti hanno reputato davvero eccessiva questa decisione, al punto da accusare il conduttore e gli autori di adoperare due pesi e due misure.

Tra le persone che hanno difeso il cantante c’è anche Karina Cascella. Quest’ultima ha reputato davvero spropositata la decisione della produzione del reality show ed ha argomentato il suo pensiero facendo un confronto molto interessante.

Karina Cascella sulla squalifica di Fausto Leali

Ieri sera Fausto Leali è stato protagonista di una squalifica dalla casa del GF VIP. Il motivo risiede nel fatto che ha pronunciato la parola “ne**o” riferendosi alla popolazione dalla pelle scura. Dopo una bella strigliata, Alfonso ha informato il concorrente del provvedimento ferreo della produzione. Tale decisione ha scatenato molto l’opinione pubblica. Molti hanno ritenuto che il cantante non avesse attribuito affatto un’accezione razzista al termine, pertanto, non era il caso di essere così severi.

Karina, ad esempio, ha detto di reputare alquanto estrema questa decisione, specie se si pensa a quello che è accaduto nell’edizione precedente del reality show. Quando Antonella Elia era tra le concorrenti, infatti, si è comportata in modo ben peggiore secondo la Cascella. Nello specifico, la showgirl ha provato, in più occasioni, ad alzare le mani addosso ad altri concorrenti, eppure, nessuno le ha mai detto nulla. (Continua dopo la foto)

Due pesi e due misure al GF VIP

Questo atteggiamento, quindi, sembra confermare sempre di più la tesi secondo cui al Grande Fratello Vip si adoperino due pesi e due misure. La Cascella, oltre che commentare la squalifica di Fausto Leali, ha parlato anche di quanto accaduto a Franceska Pepe durante la puntata di ieri del GF VIP. La ragazza è stata pesantemente attaccata da tutti i concorrenti e perfino dal conduttore.

A suo avviso, questo è un comportamento assolutamente sbagliato. Molti utenti del web, infatti, stanno difendendo la modella sui social. Seppur Franceska non sia esattamente un esemplare di simpatia, non è comunque giustificato l’averla attaccata in quel modo in diretta nazionale. Le critiche peggiori in merito a quanto è accaduto le sta ricevendo Alfonso. Su Facebook infatti, moltissimi utenti stanno esortando i vertici dell’azienda a mandare a casa il giornalista in quanto troppo scostumato e isterico. Il diretto interessato, per il momento, non ha replicato.