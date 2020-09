Alessia Marcuzzi indossa la parrucca: la confessione che spiazza i follower (FOTO)

Alessia Marcuzzi alla guida di Temptation Island

Mercoledì scorso su Canale 5 ha preso al via la nuova edizione di Temptation Island, quella condotta da Alessia Marcuzzi. Un avvio scoppiettante non solo per una coppia che ha scoperto un tradimento, ma anche dal punto di vista degli ascolti.

Nelle ultime ore, attraverso una Storia su Instagram, la conduttrice ha mostrato ai follower il look indossato nel primo appuntamento del reality delle tentazioni. La Pinella ha confessato che in quell’occasione i capelli non erano suoi perché indossava una parrucca bionda. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo e altre curiosità sull’artista capitolina.

La Pinella nella prima puntata indossava una parrucca

Nel primo appuntamento di Temptation Island, la padrona di casa Alessia Marcuzzi ha indossato una jumpsuit viola di Isabel Marant. Ma gran parte dei telespettatori del programma di Canale 5 sono rimasti colpiti dall’acconciatura della professionista romana. In poche parole quest’ultima avava un fitto intreccio di trecce che la stessa Pinella ha svelato che il merito di tutto ciò è dovuta ad una parrucca.

Il parrucchiere che realizzato la sua acconciatura non è altro che Manuel Patucelli, che lei naturalmente ha voluto ringraziare con tutto il cuore su Instagram per il lavoro svolto. Tuttavia, molti leoni di tastiera si sono scagliati contro Alessia sottolineando che il suo look non gli piaceva. (Continua dopo la foto)

Alessia Marcuzzi e le notizie di cronaca rosa sul suo conto

Prima dell’avvio della seconda stagione, Alessia Marcuzzi ha rilasciato una lunga intervista rivelando che Temptation Island è come il suo primo amore. La Pinella che ha ceduto il posto alla collega Ilary Blasi per la conduzione de L’Isola dei Famosi, ad ottobre tornerà alla guida de Le Iene Show. Inoltre, in una recente chiacchierata con Silvia Toffanin a Verissimo, la donna ha parlato delle voci del suo presunto flirt con Stefano De Martino.

La professionista romana ha confessato di esserci rimasta male di tali indiscrezioni e che non è assolutamente vero quello che ha riportato il portale Dagospia. Ovviamente anche il ballerino napoletano e conduttore di Made in Sud in questi mesi ha seccamente smentito i rumors messi in giro dal sito di Roberto D’Agostino.