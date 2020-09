Belen Rodriguez, un fan: “Si vede che ti manca Stefano”, lei reagisce malissimo: “Ma chi…?” (VIDEO)

Il 20 settembre è stato il compleanno di Belen Rodriguez e famiglia e fan le sono stati accanto. In particolar modo l’entourage familiare ha deciso di fare una sorpresa alla showgirl organizzandole una piccola rimpatriata. Lei ha molto apprezzato la cosa, al punto da pubblicare il video su Instagram.

Al di sotto di tale post, però, molti utenti hanno commentato facendo anche delle allusioni al suo ex Stefano De Martino. Nel dettaglio, un utente le ha detto che, nonostante faccia di tutto per sembrare felice, i suoi occhi non mentono. A tale commento, la conduttrice ha risposto in modo parecchio stizzito.

La sorpresa per il compleanno di Belen Rodriguez

Belen Rodriguez ha avuto un alterco con un fan in merito ad alcune allusioni su Stefano De Martino. Era il giorno del suo compleanno e la famiglia della showgirl ha organizzato una sorpresa per lei. La festeggiata ha voluto ringraziare pubblicamente tutti coloro i quali le sono stati accanto in questo giorno importante. Dalla clip in questione si vede la donna correre verso alcuni parenti e abbracciarli. Naturalmente, non è potuto mancare uno splendido abbraccio a suo figlio Santiago.

La donna sembrava davvero felicissima come se non le mancasse nulla. Alcuni utenti, però, non sono sembrati della stessa opinione ed hanno commentato dicendo che si vede palesemente dai suoi occhi quanto stia male per l’assenza di Stefano. Al di sotto del commento se ne sono susseguiti molti altri. C’è chi si è trovato d’accordo con l’utente in questione e chi, invece, ha dichiarato esattamente il contrario. (Continua dopo il video)

L’alterco con un fan su De Martino

Ad ogni modo, a generare particolare sgomento è stata la risposta che Belen Rodriguez ha dato a questo fan. La donna ha chiesto, ironicamente, di chi dovesse mai sentire la mancanza. In seguito, ha aggiunto che certe persone vedono solo ciò che vogliono vedere nella loro testa. In realtà, infatti, lei sta alla grande e i suoi occhi non possono che sorridere in questo momento della sua vita.

Con tale risposta, dunque, la Rodriguez ha drasticamente smentito le insinuazioni del fan ribadendo quanto non senta affatto la mancanza del suo ex marito. Attualmente, la donna sembra sia serena accanto al nuovo flirt Antonio Spinalbese. Sul web sono circolate anche delle foto che li immortalano insieme, pertanto, sembra che nulla possa turbare la serenità della dama.