Uomini e Donne cosa andrà in onda oggi: le scuse di Nicola, piovono ultimatum

La puntata di ieri di Uomini e Donne si è conclusa davvero con il botto e ciò che vedremo oggi, mercoledì 23 settembre, non sarà certamente da meno. In questa nuova edizione Maria De Filippi non sembra avere molti peli sulla lingua, sta di fatto che ha quasi cacciato dallo studio un corteggiatore, ovvero, Facundo.

Oggi pomeriggio continueremo ad assistere alle avventure di trono classico ed over e i due format si stanno unendo sempre di più fino a fondersi. Armando e Nicola, infatti, si stanno avvicinando a delle corteggiatrici molto giovani. Gemma, invece, pare non sia riuscita a trovare l’amore neppure con Paolo.

Caos al trono over di Uomini e Donne tra Gemma, Nicola e Paolo

Nella puntata di oggi, mercoledì 23 settembre, di Uomini e Donne vedremo che Gemma tornerà a rendersi protagonista di una discussione con Paolo. Nelle ultime messe in onda, i due sembravano aver scoperto una certa intesa. In occasione della puntata odierna, però, non mancheranno i litigi. I due arriveranno addirittura al punto da decidere di smettere di frequentarsi. Questa decisione, ovviamente, farà esplodere Tina Copollari, la quale attaccherà la dama per essere alle solite e interrompere ogni frequentazione solo per rimanere in studio.

Nicola, inoltre, che nelle precedenti puntate ha avuto degli alterchi parecchio agitati con la dama, deciderà di fare un passo nei suoi confronti. Il giovane si scuserà per il comportamento assunto di recente e farà un gesto galante verso la dama. Gemma sarà disposta a perdonarlo? Intanto, però, Vivarelli pare si stia cominciando a guardare attorno.

Ultimatum e polemiche tra i giovani

Il giovane, infatti, mostrerà un certo interesse per Selene, corteggiatrice di Davide. Questo, ovviamente, scuoterà parecchio gli animi e darà luogo a delle discussioni accese. Trono over e classico si mescoleranno sempre più, sta di fatto che il sosia di Stefano De Martino, nella precedente puntata, ha deciso di rimanere in studio per corteggiare Veronica, esponente del trono over. Anche Armando sembra un po’ confuso sul da farsi.

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, il cavaliere continuerà a mostrarsi interessato a Lucrezia, corteggiatrice di Gianluca. Quest’ultimo non prenderà affatto di buon grado la cosa. Già nei giorni passati si è mostrato alquanto contrariato, ma adesso imporrà alla fanciulla di prendere una decisione. Un vero e proprio ultimatum in cui la protagonista dovrà scegliere se rimanere per lui o per Incarnato.