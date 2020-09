Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi 23 settembre: Nicola dona una rosa a Gemma

Terzo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Continua la programmazione di Uomini e Donne, lo storico dating show Mediaset condotto e ideato da Maria De Filippi. Infatti, oggi pomeriggio alle 14.45 circa su Canale 5 va in onda il terzo appuntamento settimanale. Come accade da ben tre settimane, il pubblico da casa avrà modo di vedere il Trono classico e over insieme.

Gli spoiler forniti da Il Vicolo delle News rivelano che in studio Nicola Vivarelli chiederà scusa alla sua ex Gemma Galgani. Ma non è finita qui, infatti anche Armando Incarnato sarà al centro dell’attenzione per il suo interesse nei confronti di una giovane corteggiatrice. Come finirà? Per saperlo vi consigliamo di leggere l’intero articolo.

Nicola Vivarelli chiede scusa a Gemma Galgani

Le anticipazioni della puntata odierna di Uomini e Donne fornite da Il Vicolo delle News, rivelano che il 26enne Nicola Vivarelli prenderà una decisione molto importante. In poche parole Sirius di scusarsi con la sua ex Gemma Galgani offrendole una rosa bianca.

Ma non è finita qui, infatti il giovane toscano sarà al centro delle polemiche per l’interesse che mostrerà nei confronti una corteggiatrice di Davide. Stiamo parlando di Selene che abbandonerà lo studio 6 del centro Elios di Roma dopo le critiche ricevute per il suo comportamento. La dama torinese continua ad essere gelosa del suo ex spasimante?

Armando dimentica le dame e vuole una corteggiatrice

Gli spoiler del terzo appuntamento settimanale di Uomini e Donne forniti da Il Vicolo delle News, svelano anche un cavaliere campano si renderà protagonista. Stiamo parlando dell’imprenditore Armando Incarnato che creerà una sorta di un triangolo. Infatti, lo storico personaggio del Trono over proverà un certo interesse nei confronti di una delle corteggiatrici di Gianluca, ossia Lucrezia. In settimana Incarnato è uscito con lei e in studio diranno di comune accordo di voler continuare la frequentazione.

Ma il comportamento della corteggiatrice metterà la pulce nell’orecchio a Gianluca che la inviterà a decidersi tra lui e il cavaliere entro una settimana. Il cavaliere partenopeo verrà messo sotto accusa da parte dei presenti, colpevole di non pensare alle donne che fanno parte del parterre over ma di avere un certo interesse nei confronti di una ragazza molto più giovane di lui.