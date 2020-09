Luigi Favoloso e Elena Morali lasciati di nuovo. L’ex gieffino sbotta: “Denunciato per sequestro”

Elena Morali e Luigi Favoloso si sono lasciati

Qualche mese fa Elena Morali e Luigi Favoloso si sono scambiati una promessa di matrimonio in Tanzania col rito Masai. I due sembravano molto innamorati e felici, ma a quanto pare di recente è accaduto qualcosa di grave. Infatti l’ex gieffino e l’ex Pupa si sono lasciato ancora una volta.

A dare l’annuncio è stato l’ex compagno di Nina Moric affermando di aver provato in tutti i modi di dare forza ed energia alla donna che ama, ma purtroppo non ci è riuscito. “Ho provato ad amare, non so se ci sono riuscito, ma non è bastato”, ha confidato l’ex concorrente del Grande Fratello. Quest’ultimo è stato denunciato da un ex della Morali. A farlo sapere è stato lui stesso su suo account Instagram: “Non vedendosi rispondere alle telefonate ha ben pensato di denunciare me per sequestro di persona”.

Lo sfogo dell’ex gieffino su Instagram

Al momento non è per nulla chiara la ragione che portato ancora una volta Luigi Favoloso ed Elena Morali a sperarsi. Oltre a comunicare che la sua storia d’amore con l’ex Pupa è giunta al capolinea, l’ex gieffino ha comunicato sul social network di aver ricevuto una denuncia da un ex della donna che ha sposato in Tanzania.

“Ho sopportato tutto. La mia situazione legale si è aggravata ancora una volta”, ha confessato il figlio di Loredana Fiorentino, ormai volto noto grazie alle sue ospitate nei programmi di Barbara D’Urso. Per cercare di dimenticare questa vicenda, l’ex di Nina Moric aveva portato la sua compagna a Lampedusa per una vacanza. “Come la favola della rana e dello scorpione, ha deciso di pungere affondando me ma forse anche se stessa”, ha dichiarato Luigi.

La replica di Elena Morali

Dopo lo sfogo di Luigi Favoloso su Instagram, ovviamente non poteva mancare la replica da parte di Elena Morali. Infatti, l’ex Pupa su IG ha detto: “Se solo io potessi parlare, no comment. Davvero, no comment”. La cosa certa è che i due si sono lasciati ancora una volta, anche se non conosciamo i motivi, e prossimamente il ragazzo dovrà fare i conti con la giustizia.

Infatti sulla sua testa c’è una denuncia molto pesante fatta da un ex della soubrette che lo ha accusato di averla sequestrata. Come finirà questa storia? E soprattutto Barbara D’Urso li inviterà nei suoi programmi per parlarne?