Barbara D’Urso furiosa a Pomeriggio 5 contro un ospite: “Non ti permettere” (FOTO)

Barbara D’Urso ospita Eliseo Bonanno a Pomeriggio Cinque

Nel secondo appuntamento settimanale di Pomeriggio Cinque, la padrona di casa Barbara D’Urso ha ospitato in collegamento un santone, anche se lui non si definisce così. Stiamo parlando di Eliseo Bonanno che si fa definire ‘Vero profeta di Dio’. Ma le dichiarazioni di quest’ultimo fatte in diretta su Canale 5 hanno letteralmente fatto arrabbiare Barbarella, come lui stessa l’ha chiamata.

In un primo momento l’uomo si è lamentato con la professionista napoletana perché il giorno prima l’intervista è saltata per dare spazio ad Antonella e Giovanni, i genitori di Miriam che è venuta a mancare a soli cinque anni mentre stava studiando danza. Visibilmente irritata, Lady Cologno ha sbottato così: “Non permetterti di paragonarti a una mamma di una bambina morta a 5 anni. Io ti faccio delle domande alle quali tu rispondi. Non chiedi a me di fare un comizio o un monologo”.

Carmelita perde le staffe con il ‘Vero profeta di Dio’

A quel punto Eliseo Bonnano ha cercato di difendersi dicendo a Barbara D’Urso che è molto abile a girare la frittata. In poche parole il santone si è sentito preso in giro dalla conduttrice di Pomeriggio Cinque e ad un tratto ha perso pure la pazienza. Infatti, colui che di definisce ‘Vero profeta di Dio’ ha accusato Carmelita di cambiare le sue parole facendo passare dei messaggi errati.

L’uomo attesta che da oltre 30 anni parla col Signore che gli appare come una visione nei sogni o anche da sveglio. A quel punto la professionista partenopea le ha chiesto in che modo gli parla Gesù. Il diretto interessato ha replicato così: “In sogno, in visione, fa udire la sua voce come faceva con i profeti nel Vecchio Testamento”. (Continua dopo la foto)

Botta e risposta tra Eliseo e la D’Urso

L’intervista di Barbara D’Urso ad Eliseo Bonanno si è rivelata molto più ostica del previsto. Nonostante i vari battibecchi tra i due, Carmelita ha mantenuto la calma e non lo ha mandato a quel paese come di solito fa. Prima di chiudere il collegamento la padrona di casa di Pomeriggio Cinque ha chiesto al santone di presentarle la moglie che ha 27 anni.

A quel punto il ‘Vero profeta di Dio’ ha sbottato così: “Non te ne frega niente di mia moglie e della differenza d’età”. Lady Cologno ha concluso in questo modo: “Sono a favore della differenza d’età e non puoi dirmi che non deve fregarmi niente altrimenti tua moglie non doveva stare vicino a te”.