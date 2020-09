Jessica e Davide ‘Tra di loro è tutto finto, lui ha mentito usciva con me’: arriva la segnalazione (FOTO)

La storia d’amore tra Jessica e Davide di Uomini e donne sembra essere già al capolinea. Non era mai successo almeno fino ad oggi che nel programma di Maria De Filippi qualcuno si scegliesse in così breve tempo, dopo manco un mese di conoscenza.

Infatti, questa scelta lampo aveva lasciato con il dubbio molti telespettatori e non sono mancate le segnalazioni. A scatenare una vera e propria bufera, la blogger Deianera Marzano che avrebbe rivelato delle scioccanti informazioni. (Continua dopo la foto)

Uomini e donne: E’ bufera su Davide

La nota influencer ha lanciato delle vere e proprie frecciatine su Jessica e Davide. A quanto pare, è spuntata una ragazza misteriosa che avrebbe confermato un flier tra lei e il corteggiatore. Nulla di strano se entrambi non si fossero sentiti almeno fino al 10 settembre, periodo in cui lui era già nel parterre.

“Tale notizia è stata riportata anche da Amedeo Verza che ha dichiarato: Siamo stati contattati da una ragazza che ci ha raccontato la strana storia di Jessica e Davide. Noi abbiamo visto i messaggi, quindi qualcosa di vero c’è. Poi magari lui si è visto coinvolto dalla tronista e ha deciso di lasciare questa ragazza per continuare il percorso a Ued. Ma io posso dirvi di certo che durante le prime registrazioni loro si sentivano e si sono visti ma non so se si sono visti durante le registrazioni o prima. Gli screen parlano chiaro. C’è anche chi mi ha detto che Jessica e Davide si conoscevano già”.( Continua dopo la foto)

E’ già finita tra Jessica e Lorusso?

Stando allo scoop dei due influencer, dunque, Jessica e Davide si conoscevano già e lui avrebbe addirittura frequentato una ragazza durante le prime puntate a ued.

A questo punto le domande sono due: Jessica e Davide hanno preso in giro la redazione e Maria De Filippi oppure è stato Davide ad aver preso in giro la tronista?. A tali domande sembrano arrivare già le prime risposte. Infatti, pare che la storia d’amore tra la Antonini e Lorusso sia finita appena usciti dallo studio. Cosa sarà accaduto? Per scoprirlo bisognerà attendere una loro versione.

Intanto, c’è anche un’altra tesi che lascia molto perplessi. Jessica e Davide sono entrambi di Como e più di una persona li ha visti insieme nella stessa comitiva.