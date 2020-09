Gigi D’Alessio ha ritrovato l’amore? La possibile nuova fiamma somiglia molto ad Anna Tatangelo

La storia d’amore di Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo

Nonostante Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo non sono più una coppia da diversi mesi, sul web e nelle riviste di gossip si continua a parlare di loro. A quanto pare il professionista napoletano, di recente ospite a Domenica In, sembra aver dimenticato la professionista di Sora e addirittura gira voce che l’uomo avrebbe di nuovo il cuore impegnato.

Ricordiamo che quest’ultimo e l’artista frusinate sono stati insieme per circa 15 anni e, dopo una crisi avvenuta nel 2017, l’anno dopo i due hanno deciso di riprovarci dandosi una seconda possibilità. Ma dallo scorso dicembre i due cantanti si sono resi contro che tra l’oro non c’era più amore, di conseguenza hanno deciso di dividere le loro strade.

Le possibili ragioni della separazione

Anche se Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo non stanno più insieme, entrambi, interpellati sulla loro storia d’amore durata 15 anni hanno sempre avuto una reazione positiva. Ad esempio il professionista partenopeo ha detto che la frusinate è la donna che ha amato di più nella sua vita, mentre quest’ultima considera il napoletano come un faro. Ma per quale ragione i due si sono lasciati.

Sul web e i giornali di gossip hanno fornito varie opzioni, ma ad oggi nessuno dei due ha confermato e smentito i vari rumors. Alcuni sostengono che la cantante di Sora abbia tradito il compagno e lui ovviamente non l’avrebbe perdonata. Altri ancora, invece, sostengono che la loro separazione è dovuta al rifiuto di Gigi di sposare in chiesa la madre di suo figlio Andrea.

Gigi D’Alessio ha una nuova fiamma che somiglia alla sua ex Anna?

Ad ogni modo in questo ultimo periodo gira voce che Gigi D’Alessio abbia ritrovato di nuovo l’amore. Infatti, stando a delle persone molto vicine al cantante partenopeo la donna per la quale avrebbe perso la testa non fa parte del mondo dello spettacolo.

Questa misteriosa persona sarebbe su per giù coetanea con il cantautore napoletano e sembra che sia una sua grande fan. Ma non è finita qui, infatti pare che somigli moltissimo alla sua ex Anna Tatangelo. Sarà vero? A questo punto non rimane che attendere le ufficialità da parte dei diretti interessati, arriverà la conferma o una secca smentita?