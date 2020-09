GF VIP, Adua e Massimiliano membri di sette sataniche, Venza conferma tutto: “Ha tentato il suicidio” (FOTO)

La scorsa notte Adua Del Vesco e Massimiliano Morra si sono lasciati andare a delle delicatissime confessioni nella casa del GF VIP. I due protagonisti hanno parlato di una loro precedente esperienza in sette sataniche. Le dichiarazioni emerse fanno davvero accapponare la pelle e i telespettatori sono rimasti basiti.

Sulla questione, però, in queste ore è intervenuto anche Amedeo Venza. L’influencer ha confermato la versione dei fatti dei due giovani, ma ha aggiunto che ci sono cose che l’attrice non ha ancora rivelato del tutto. Andiamo a vedere quello che è emerso.

Le confessioni inquietanti di Adua e Massimiliano

Finalmente tra Adua e Massimiliano sembra sia tornato un po’ di sereno all’interno della casa del GF VIP. Dopo l’abbraccio in diretta di lunedì sera, infatti, i due protagonisti si sono molto avvicinati ed hanno avuto un confronto molto intenso. Durante tale chiacchierata, però, sono emersi retroscena abbastanza inquietanti sulla loro vita. Nello specifico, i due hanno fatto allusione ad una loro passata aggregazione in sette sataniche.

In quel periodo i due erano completamente plagiati da questa congrega, in cui accadevano fenomeni molto strani. Alcune persone hanno addirittura tentato gesti estremi e una persona sembra sia addirittura morta a causa delle influenze negative di queste persone. Entrambi i ragazzi, però, ne sono usciti in tempo, per fortuna, anche se Adua ha ammesso di essere stata sull’orlo di un crollo.

Amedeo Venza sui concorrenti del GF VIP

Ad ogni modo, dopo questo racconto agghiacciante, ci ha pensato Amedeo Venza ad aggiungere alcuni particolari sulla vicenda. L’influencer ha confermato la versione dei fatti che Adua e Massimiliano hanno rivelato nella casa del GF VIP ed ha aggiunto altro. Amedeo ha detto che ci sono ancora molte altre cose che i due attori non hanno ancora rivelato. Ci sarebbero stati tentati suicidi, gente finita all’ospedale e molto altro.

Venza ha dichiarato di essere venuto a conoscenza di queste informazioni grazie a Donna Pamela Perricciolo, la quale era informata in merito a ciò che stava accadendo ai due ragazzi. Il protagonista ci ha tenuto a chiarire che si tratta di una questione estremamente delicata, che andrebbe affrontata con una certa attenzione. Questo, dunque, sembra gettare nuove ombre sull’oscuro passato dei due concorrenti, i quali si stanno comportando davvero in modo ambiguo durante la permanenza in casa.