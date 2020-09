DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni di sabato 26 settembre: Aylin mette nei guai Can e Sanem

Puntata di sabato 26 settembre 2020

Dopo le voci di una possibile sospensione, Mediaset ha confermato la messa in onda di DayDreamer – Le Ali del Sogno nel pomeriggio del sabato. Infatti il 26 settembre 2020, a partire dalle 15.20 su Canale 5 il pubblico assisterà ad un nuovo episodio. Le anticipazioni che arrivano direttamente dalla Turchia svelano che i protagonisti della serie tv Can e Sanem dovranno vedersela con la perfidia di Aylin.

Nel nuovo appuntamento vedremo l’affascinante fotografo accompagnare a casa la sua amata. Le vicine Aysun e Ihsan si accorgeranno di tutto e racconteranno tutto a Mevkibe e Nihat, i genitori della Aydin. I coniugi finiranno per litigare con le loro due accusandole di essere delle impiccione. Ma i guai per i due innamorati sono appena iniziati. Cosa accadrà? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutti gli spoiler dettagliati.

DayDreamer – Le Ali del Sogno: il perfido piano di Aylin

Gli spoiler del nuovo appuntamento di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda sabato 26 settembre 2020, svelano anche che Sanem deciderà di raccontare ai genitori di essersi fidanzata con Can. La perfida Aylin, però, anticiperà la sua mossa comunicando la notizia ai giornali di gossip.

Ovviamente le riviste faranno a gara per pubblicare lo scoop del fidanzamento tra la giovane aspirante scrittrice e l’affascinante fotografo. Lo scopo della dark lady sarà comunicare al suo ex compagno Emre, che lei è disposta a tutto pur di scalare il potere e di riconquistarlo. Ricordiamo che il secondogenito di Aziz ultimamente si è dichiarato a Leyla, sorella maggiore di Sanem.

Can e Sanem nei guai per colpa di Aylin

Le anticipazioni del prossimo episodio di DayDreamer – Le Ali del Sogno, svelano che i genitori di Sanem rimarranno esterrefatti quando verranno a conoscenza della verità sulla figlia nel peggiore dei modi. La storia d’amore della giovane aspirante scrittrice sarà irrimediabilmente compromessa nei nuovi appuntamenti della soap opera turca?

Purtroppo ci saranno delle conseguenze per i due protagonisti dello sceneggiato campioni d’ascolti di Canale 5. Nel frattempo dalla Turchia arrivano degli spoiler interessanti che ci informano di nuovi imprevisti per la coppia. Ricordiamo che Mediaset ha deciso di sospendere la puntata domenicale e trasmettere la serie tv con Can Yaman e Demet Ozdemir solo il sabato pomeriggio prima di Verissimo con Silvia Toffanin.