GF Vip, continuano i racconti shock di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra: ‘Sapevo che eri in coma, ma mi hanno bloccato’

L’attrice ha parlato dell’incidente avuto dal suo ex, ma qualcuno l’ha fermata dal raggiungerlo in ospedale. Ecco le ultime dichiarazioni

GF Vip: Adua Del Vesco e Massimiliano Morra in una setta?

Quando è stato reso noto il cast della quinta edizione del Grande Fratello Vip è saltata subito agli occhi la presenza di due ex fidanzati: Massimiliano Morra e Adua Del Vesco. I due attori hanno avuto una storia di un anno e poi si sono lasciati molto male. Nella prima puntata Alfonso Signorini, ovviamente, ha dato loro la possibilità di avere un confronto. Lui era ben disposto ad un riavvicinamento in amicizia, ma lei assolutamente no.

L’argomento è stato ripreso nel corso della terza puntata e l’attrice ha detto che Massimiliano le ha fatto qualcosa di grave che non riesce a dimenticare. Esclusa la violenza, in un chiarimento tra loro sono spuntate delle rivelazioni davvero inquietanti. Entrambi hanno fatto riferimento ad un gruppo e ad un uomo (“Lucifero”) e di aver avuto bisogno di uno psicologo dopo quel periodo.

Nei vari talk, soprattutto da Barbara D’Urso, è stato confermato che i due attori hanno fatto parte di una setta e che ci sono tantissimi personaggi dello spettacolo che sono stati raggirati e ingannati in quel modo. Ma Adua ha raccontato anche un altro episodio.

Adua: ‘Ho saputo che eri in coma, ma mi hanno bloccato’

Adua Del Vesco ha parlato non solo della relazione con Massimiliano Morra e del periodo in cui erano fidanzati, ma anche del dopo. Ad esempio, dopo qualche tempo l’attore ha avuto un gravissimo incidente d’auto in cui ha rischiato la vita per un’emorragia intracranica. Adua ha ricordato il momento in cui l’ha saputo. A quel punto avrebbe voluto prendere la macchina e andare subito da lui.

L’attrice, però, ha fatto l’errore di dirlo “a quella persona” e lui l’ha bloccata. Le ha proprio impedito di andare in ospedale. Lei era molto preoccupata perchè le avevano detto che Massimiliano era in coma, ma era anche succube di quella persona e così ha rinunciato.

Massimiliano continua a dire alla sua ex fidanzata che lei non sa tante cose, ma che non vale la pena parlarne lì. Devono entrambi andare avanti e lasciar perdere. Ormai, però, le altre trasmissioni hanno ripreso le loro dichiarazioni e stanno portando avanti l’argomento. Dovranno parlarne ancora in diretta con Alfonso Signorini?