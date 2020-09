Grande Fratello VIP, Tommaso Zorzi nella bufera per una frase: “Diamole fuoco” chiesta la squalifica

Questa non è certamente tra le edizioni più tranquille del Grande Fratello Vip, a finire nella bufera quest’oggi è Tommaso Zorzi. Il ragazzo si è sempre contraddistinto per i suoi modi di fare molto eccentrici e per il suo non avere peli sulla lingua.

Durante una chiacchierata con i suoi coinquilini, però, il concorrente pare abbia oltrepassato un po’ il limite pronunciando una frase abbastanza pesante. A porre l’accento sulla questione è stata l’influencer Deianira Marzano. Vediamo cosa è successo.

La frase pesante di Tommaso Zorzi

Sul profilo Instagram di Deianira Marzano è apparsa una clip di cui è protagonista Tommaso Zorzi del Grande Fratello Vip. Nel corso di una goliardica serata all’interno della casa, il giovane si è lasciato prendere un po’ troppo la mano ed ha pronunciato una frase alquanto pesante. Riferendosi ad una donna della casa, nello specifico a Maria Teresa Ruta, il concorrente si è espresso dicendo “Diamole fuoco”. Successivamente, aggiunto anche di fare un rito satanico contro di lei.

Gli altri membri della casa non sono riusciti a trattenere le risate, sta di fatto che la sua espressione è risultata alquanto goliardica per la maggior parte dei presenti. da casa, però, le cose non sembrerebbero essere andate esattamente in questo modo. Alcune persone si sarebbero innervosite per la frase pronunciata dal ragazzo punto la più critica è stata Deianira Marzano, la quale ha chiesto immediatamente un provvedimento disciplinare nei confronti dell’influencer. (Continua dopo la foto)

Deianira chiede provvedimenti al Grande Fratello Vip

Considerando la rigidità degli autori del Grande Fratello Vip, risulta difficile credere che Tommaso Zorzi la possa passare liscia. Nella scorsa puntata, infatti, è stato squalificato Fausto Leali per aver pronunciato la parola ne**o nei confronti di Enock, fratello di Balotelli. Dato che al cantante è stato riservato questo trattamento, nonostante le sue intenzioni non avessero nessuno sfondo razzista, la stessa cosa potrebbe accadere anche a Tommaso.

Anche il tono del giovane era decisamente scherzoso e privo di qualunque finalità aggressiva. Tuttavia, considerando che il programma è seguito da moltissimi italiani, è probabile che ci siano delle conseguenze anche per questa leggerezza. Ricordiamo che in passato concorrenti che hanno pronunciato frasi pesanti in contesti giocosi sono stati puniti in modo irrimediabile. Dunque, non ci resta che attendere la puntata di venerdì sera, 25 settembre, per capire come si evolverà la vicenda.