DayDreamer – Le Ali del Sono: Can Yaman rischia di essere cancellato per ‘colpa’ di Amici?

I vari cambi di programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Dopo aver levato DayDreamer – Le Ali del Sogno nel pomeriggio di Canale 5 dando spazio a Uomini e Donne, Mediaset ha cambiato più volte la programmazione della soap opera turca. Infatti, di settimana e settimana coloro che si occupano del palinsesto di Canale 5 hanno modificato la messa in onda della serie tv con Can Yaman e Demet Ozdemir.

Ricordiamo che dallo scorso 10 giugno lo sceneggiato turco viene trasmesso sulla rete ammiraglia ottenendo degli ascolti più che soddisfacenti. Infatti i vertici del Biscione l’hanno premiato inizialmente con tre episodi in prima serata, e successivamente con altrettanti nel week-end. Ma da qualche giorno i fan più accaniti temono seriamente che DayDreamer possa essere cancellata. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa sta acacdendo.

La soap opera turca cede il posto ad Amici di Maria De Filippi?

L’attuale programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno dice che l’appuntamento di sabato 26 settembre è confermato alle 15:20 prima di Verissimo con Silvia Toffanin. Invece per il giorno dopo, ovvero domenica 27 settembre non è previsto nel palinsesto. Da qualche giorno, però sul web circolano con insistenza delle voci negative sullo sceneggiato con Can Yaman e Demet Ozdemir.

In poche parole si dice che i due protagonisti turchi presto potrebbero salutarci. Verità oppure un’indiscrezione priva di fondamenta? Tale scelta potrebbe essere dovuta dalla riduzione di spazi già occupati dai consueti programmi autunnali della rete ammiraglia Mediaset. Di conseguenza l’arrivo della 20esima edizione di Amici di maria De Filippi potrebbe spodestare lo sceneggiato.

Che fine farà DayDreamer – Le Ali del Sogno? Verrà cancellata?

Quali saranno le decisioni finali dei vertici Mediaset? Ricordiamo che mancano ancora tantissimi appuntamenti al gran finale di DayDreamer – Le Ali del Sogno. Infatti la soap opera turca in versione italiana è composta da 153 episodi dalla durata di 45 minuti cadauno e a oggi sono stati trasmessi solo 70. Mentre la versione originale è formata da 53 puntata di due ore ciascuna.

Che fine farà appena su Canale 5 tornerà Amici di Maria De Filippi? Lo sceneggiato con Can Yaman e Demet Ozdemir tornerà di nuovo alla domenica prima del contenitore Domenica Live, condotto da Barbara D’Urso? Non ci rimane che attendere notizie ufficiali da parte dei dirigenti del Biscione.