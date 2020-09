Uomini e Donne: lo sfogo di Facundo sui social dopo l’eliminazione

Facundo è stato eliminato dalle due troniste con poca approvazione da parte del pubblico. Ecco che cosa ha scritto l’ex corteggiatore dopo la puntata

Uomini e Donne: Jessica e Sophie eliminano Facundo

Nelle prime puntate della nuova edizione di Uomini e Donne Jessica e Sophie avevano notato un corteggiatore, l’argentino Facundo.

In poco tempo, però, Jessica ha provato una forte antipatia per lui mentre Sophie ha deciso di portarlo in esterna per curiosità. La tronista si è trovata davvero molto bene e ha detto di essersi ricreduta su di lui fino alla puntata scorsa.

Martedì 22 settembre Jessica si è scagliata nuovamente contro Facundo dicendo a tutti che lui si era avvicinato durante un ballo per dirle che doveva calmarsi, che comunque lui era interessato a Sophie. Jessica ha detto di volerlo eliminare e questa volta ha trovato Sophie d’accordo con lei. Le risposte e il comportamento arrogante del corteggiatore non sono piaciuti alle due troniste.

Infatti, lui continuava ad accusare Jessica di avere un comportamento da uomo, di offendere troppo i corteggiatori. Le ha anche detto: “Ma che cosa hai vissuto nella tua vita per comportarti così? Non hai imparato niente?“. Ma quando le due troniste hanno raggiunto l’accordo sul farlo andare via, lui non se ne voleva andare. Continuava a parlare, con imbarazzo di Maria De Filippi, chiedendo un’altra occasione. Alla fine la padrona di casa gli ha espressamente detto che doveva andarsene.

Lo sfogo sui social

Facundo ha pubblicato quel momento sulle sue Instagram Stories e ha scritto qualche parola che potete leggere nella foto riportata qui sotto. L’ex corteggiatore si dice orgoglioso delle risposte date a “quel tipo di persona” (Jessica). Poi ha voluto mandare un messaggio dicendo di essere sempre rispettoso ma fermo con la propria filosofia, di lasciare che le persone parlino ma l’importante è l’opinione che si ha di se stessi. (Continua dopo la foto)

Non solo, ma poi Facundo ha anche creato un po’ di polemica. Infatti, ha pubblicato un messaggio che gli è arrivato in cui una ragazza gli diceva che ha subìto un trattamento vergognoso a Uomini e Donne ma che l’Italia non era affatto così. Lui ha commentato con tre cuori. Voi che cosa ne pensate della sua reazione? Con chi siete d’accordo?