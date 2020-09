GF VIP, Pierpaolo Petrelli si dichiara per Elisabetta Gregoraci: vuole provarci seriamente (FOTO)

Nella casa del GF VIP stanno cominciando a sorgere i primi flirt e le prime simpatie, la più lampante sembra essere quella tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli. Da quando la showgirl ha messo piede all’interno della casa più spiata d’Italia ha riscosso molto successo.

Diversi concorrenti hanno cominciato ad interessarsi a lei, tra cui anche Andrea Zelletta. Ad ogni modo, in queste ore, pare che Pierpaolo abbia fatto una confessione molto precisa ai suoi compagni d’avventura. Andiamo a vedere cosa è successo.

Le confessioni di Pierpaolo Petrelli su Elisabetta

Nel corso dell’ultima messa in onda del GF VIP, Pierpaolo Petrelli ed Elisabetta Gregoraci si sono scambiati un tenero bacio in piscina durante un gioco. Da quel momento, però, pare sia scattato qualcosa nella testa del giovane, in quanto ha cominciato a nutrire un serio interesse per l’ex di Flavio Briatore. I telespettatori si sono resi conto del fatto che il ragazzo ronzi sempre attorno alla Gregoraci. A dare la conferma del suo interesse, però, è stato direttamente il protagonista.

Durante una chiacchierata con alcuni coinquilini, infatti, pare che Pierpaolo abbia detto di essere seriamente interessato ad approfondire la conoscenza della conduttrice calabra. Le sue intenzioni sembrano essere anche alquanto serie, dato che ha ammesso che proverà con molta determinazione ad attirare la sua attenzione. A sganciare questa bomba è stato Amedeo Venza, il quale aveva già notato una certa sintonia tra i due. (Continua dopo la foto)

La Gregoraci e Andrea Zaelletta

A rendere ancora più piccante la situazione è il fatto che Elisabetta Gregoraci, prima di entrare in casa, ha detto di essere pronta anche ad innamorarsi, che lo farà proprio di Pierpaolo Petrelli? Al momento è ancora troppo presto per affermare che tra i due stia nascendo qualcosa di importante ma, sicuramente, si trovano molto bene e spesso si cercano.

Bisogna ammettere, però, che la concorrenza è altissima. Gli utenti del web, infatti, hanno notato che anche Andrea Zelletta sembri buttare l’occhio sull’avvenente showgirl. Questo aveva fatto sorgere anche delle polemiche su Natalia Paragoni, fidanzata dell’ex tronista di Uomini e Donne. Quest’ultima, infatti, sembra si stia comportando come se Andrea non ci fosse. La fanciulla sta uscendo molto spesso e si sta divertendo in compagnia dei suoi amici. La cosa più strana, però, è che nelle sue Stories non menziona quasi mai Zelletta.