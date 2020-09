Oroscopo 24 settembre 2020: nuove opportunità per Vergine, svolta per Sagittario

L’Oroscopo del 24 settembre esorta i Vergine ad aprirsi alle nuove opportunità lavorative che si presenteranno sul cammino. I nati sotto il segno del Sagittario, invece, potrebbero vivere una svolta

Previsioni 24 settembre da Ariete a Vergine

Ariete. I nati sotto questo segno passeranno una giornata molto impegnativa. Sul lavoro c’è qualcuno che proverà a mettervi alla prova, ma voi sarete sicuri di voi e decisi a portare avanti le vostre idee. In campo sentimentale, invece, cercate di essere un po’ più flessibili verso il partner.

Toro. In questo momento la cosa che vi genererà maggiore turbamento saranno le entrate. Vi sentite un po’ in bilico e questa situazione potrebbe compromettere il vostro umore. In amore non è il caso di continuare a restare sulle spine. Se avete un dubbio o un problema andate fino in fondo.

Gemelli. L’Oroscopo del 24 settembre vi anticipa che si va verso un miglioramento, anche dal punto di vista emotivo. Se avete avuto dei problemi nell’ultimo periodo, adesso è il momento di riprendervi. In campo lavorativo ci sono delle novità, ma dovrete essere più astuti e veloci degli altri.

Cancro. Momento un po’ particolare per quanto riguarda le coppie. Quelle legate da molti anni potrebbero vivere qualche battuta d’arresto. Se continuate a tenervi tutto dentro, però, finirete per implodere. La sfera lavoro, invece, procederà ancora a rilento, dovrete aspettare il prossimo anno per avere delle soddisfazioni.

Leone. La fortuna aiuta gli audaci e chi più di voi può dirlo. Nel lavoro siete intraprendenti e pieni di voglia di fare. Ci sono persone che proveranno ad ostacolare il vostro operato, ma non temete, sarete in grado di affrontare tutto con estrema astuzia. In amore le storie durature si assesteranno molto in questo periodo.

Vergine. Se avete avuto delle discussioni in amore, questo è il momento di risolvere tutti gli eventuali problemi. In campo lavorativo, invece, si apre uno spiraglio per una nuova opportunità. Valutate con attenzione tutti i pro e i contro, ma non siate prevenuti verso il cambiamento.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Oggi sarete pervasi da un po’ di conflittualità tra due aspetti della vostra personalità. Da un lato vi sentite impulsivi e propensi a dare luogo ai conflitti, ma dall’altro sentite un forte bisogno di tranquillità. Se state attraversando problemi in famiglia i in amore, il supporto di un amico potrebbe rivelarsi fondamentale.

Scorpione. Momento di ripresa dal punto di vista sentimentale. Chi ha affrontato qualche discussione potrà, a partire da oggi, andare verso un graduale miglioramento. Sul fronte lavoro, invece, c’è ancora qualcosa da mettere a posto, tutto dipenderà da voi. Siate concentrati e reattivi.

Sagittario. I nati sotto questo segno si accingono a vivere un periodo molto importante. Alcune cose potrebbero concretizzarsi prima di quanto possiate immaginare. Attenzione alle finanze, che in questo periodo potrebbero destarvi qualche preoccupazione. In amore tutto procede a gonfie vele.

Capricorno. L’Oroscopo del 24 settembre vi annuncia che la Luna entrerà nel vostro segno. Questo transito incide principalmente sul vostro umore, il quale sarà alquanto tranquillo. Oggi sentite il bisogno di certezze e di portare a termine i vostri doveri. In campo emozionale sono favoriti i rapporti stabili.

Acquario. Periodo di novità e di opportunità in campo lavorativo per i nati sotto il segno dell’Acquario. In questo periodo saranno favorite le persone determinate e che sapranno andare avanti nonostante i piccoli intoppi. In amore c’è una ripresa e una bella novità in arrivo.

Pesci. Molto presto ci sarà un bel miglioramento per voi. Per adesso, però, dovete continuare ad essere pazienti e ad aspettare. In campo lavorativo si smuovono delle cose, ma solo a partire dall’anno prossimo ci saranno dei seri miglioramenti. In amore siate onesti e smettete di nascondervi dietro un dito.