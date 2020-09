Il Paradiso delle signore spoiler 25 settembre: Federico becca Luciano e Clelia a baciarsi

Gli spoiler dell’ultima puntata della settimana del Paradiso delle signore, quella di venerdì 25 settembre rivelano che Federico avrà una pesantissima discussione con suo padre Luciano. Umberto, intanto, sarà partito per New York, ma il suo segreto non riuscirà ad essere ignoto a lungo.

Marta e Vittorio, invece, riceveranno una brutta notizia in merito alle pratiche per l’adozione della piccola Anna. Rocco, invece, si preparerà ad affrontare uno dei momenti più importanti della sua vita.

Brutte notizie per Marta e Vittorio al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 25 settembre del Paradiso delle signore vedremo che Federico sarà sempre più sicuro che tra suo padre e Clelia ci sia qualcosa di più. A tale scopo, comincerà ad indagare e farà una scoperta che lo sconvolgerà. I coniugi Conti, invece, si troveranno ad affrontare una brutta notizia. I due, purtroppo, non possiedono i requisiti adatti per poter adottare Anna. Questa scoperta, ovviamente, li demoralizzerà parecchio, ma non riuscirà a dissuaderli dal provare a portare a termine i loro piani.

Rocco, dal canto suo, si preparerà per affrontare un momento molto importante. Don Saverio lo informerà che presto potrà sostenere l’esame per ottenere la licenza elementare. Tale notizia renderà molto felici sia il ragazzo, sia Agnese e Armando. Adesso, però, deve prepararsi al meglio allo scopo di non fare una brutta figura. Tutta la famiglia Amato, ovviamente, lo supporterà anche in questa esperienza.

Spoiler 25 settembre: la scoperta di Federico

I preparativi per le nozze di Ludovica e Riccardo continueranno ad andare avanti. I due protagonisti, però, avranno un brusco litigio durante il quale spingerà Guarnieri a confessarle dove si trova realmente Umberto. Una volta scoperto l’arcano, la notizia si diffonderà a macchia d’olio. Anche Marta verrà informata di quello che sta accadendo a sua zia Adelaide e non potrà che mostrarsi molto preoccupata.

Federico, invece, nell’episodio del 25 settembre del Paradiso delle signore, farà una scoperta che lo spiazzerà. I sospetti del giovane sul ritorno di fiamma tra Clelia e Luciano diventeranno una certezza. Il giovane Cattaneo, infatti, beccherà suo padre e la Calligaris a scambiarsi un bacio appassionato. Questa visione lo disturberà parecchio, al punto da spingerlo ad esigere un confronto immediato con Luciano. La discussione sarà molto accesa, in quanto il ragazzo è davvero furioso con suo padre. Riuscirà il ragioniere a sedare l’animo nevrotico di suo figlio?