Romina Power in barca: pomeriggio d’amore per l’ex moglie di Al Bano (FOTO)

Romina Power trascorre un pomeriggio in barca con Yari e Thea

In questo ultimo periodo Romina Power è particolarmente attiva sul suo account Instagra. Infatti, la nota cantante statunitense tiene sempre aggiornati il suo folto numero di follower con delle foto e video. Dopo l’appello e la protesta per la realizzazione di un depuratore a Manduria, comune in provincia di Taranto, l’ex di Al Bano nelle ultime ore ha condiviso un nuovo contenuto.

Nello specifico ha postato degli scatti che mostra il suo secondogenito Yari Carrisi e la fidanzata Thea Crudi. “Ho trascorso un bellissimo pomeriggio di metà settembre in barca con Yari e Thea”, ha scritto la professionista americana come didascalia alle immagini in questione. Ovviamente i seguaci della Power hanno premiato il post con una serie di reazioni positive. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro ha fatto l’artista di recente.

La battaglia ambientalista della cantante americana

Come accennato prima, da qualche giorno Romina Power è tornata al centro dell’attenzione per una sua personale battaglia. Infatti, l’ex moglie di Al Bano è scesa in piazza per protestare contro la realizzazione di un depuratore in Puglia, precisamente in un tratto di costa incontaminata a Manduria.

La donna ha fatto numerosi appelli sia sui suoi canali social ma anche recandosi sul post insieme ad un folto numero di abitanti. Attraverso il suo account Instagram, la donna ha puntato il dito contro le istituzioni che hanno dato l’autorizzazione a realizzare un’opera del genere proprio lì: “Scelto il luogo sbagliato per il depuratore”. (Continua dopo il post)

Romina Power sarà nel Serale di Amici 20? L’ipotesi

Romina Power un paio di settimane fa è stata ospite nella prima puntata stagionale di Domenica In con Mara Venier e la sua cara amica Loretta Goggi. Al momento, però, non sappiamo se lei e l’ex marito Al Bano Carrisi faranno parte del cast del Serale di Amici 20 che partirà verso aprile 2021.

Ricordiamo che la scorsa primavera la storica coppia ha partecipato per ben sei puntate intrattenendo il pubblico non solo con la loro musica, ma anche con giochi e gag insieme a Rudy Zerbi. E proprio a causa di quell’impegno professionale che la Power non è più potuta andare in California perché era scoppiata la pandemia da Covid-19.