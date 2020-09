Cecilia Zagarrigo e Carlo Pietropoli forse in crisi, lei pubblica post criptici, lui parla di gravi errori (FOTO)

In queste ore si sta molto parlando di Cecilia Zagarrigo e Carlo Pietropoli. I due sono usciti da Uomini e Donne insieme diversi mesi fan. In tutto questo tempo hanno intrattenuto i fan attraverso i loro social pubblicando dei contenuti anche molto esilaranti.

Ad ogni modo, da un po’ di tempo, la coppia ha smesso di condividere contenuti reciprocamente riferiti all’altro. Inoltre, entrambi i protagonisti hanno condiviso delle IG Stories alquanto criptiche, le quali lasciano intendere che tra i due possa esserci qualcosa che non va.

I post criptici di Cecilia Zagarrigo

Dai profili social di Cecilia Zagarrigo e Carlo Pietropoli stanno spuntando delle indiscrezioni sospette in merito ad una possibile crisi. La ragazza ha condiviso dei pensieri molto profondi che sembrano essere velate frecciatine al suo fidanzato. Nel dettaglio, la fanciulla ha parlato di quelle donne complicate che non chiedono di essere capite dai propri uomini in quanto spesso non si capiscono neppure da sole. Questa tipologia di persone va semplicemente amata e baciata, senza troppi giri di parole.

Si tratta di donne che non desiderano altro che un uomo che le tenga per mano e le faccia sentire al sicuro. Successivamente, poi, ha pubblicato un altro contenuto nel quale ha menzionato l’importanza di lasciare andare le vecchie abitudini, se necessario, per fare spazio alle nuove. I contenuti in questione sono molto criptici, ma ci ha pensato Carlo a gettare del pepe sulla vicenda. (Continua dopo le foto)

La replica di Carlo Pietropoli

Carlo Pietropoli, infatti, ha pubblicato dei video in cui ha parlato di errori commessi, si tratterà di un riferimento a Cecilia Zagarrigo? Il giovane ha detto che spesso si sofferma a pensare su alcune cose che ha sbagliato nella vita e di cui si è pentito moltissimo. A tal proposito, ha esortato tutte le persone che lo seguono a confessargli il loro sbaglio più grande.

Nel frattempo, sul web molte persone stanno facendo delle ipotesi in merito a ciò che potrebbe essere accaduto. Amedeo Venza, dal canto suo, ci ha tenuto a smorzare un po’ i toni dicendo che tra i due non sia successo perfettamente nulla. Oggi, infatti, mercoledì 23 settembre, i due si sarebbero anche dovuti incontrare ponendo fine a queste polemiche. Fino ad ora, però, non c’è nessuna traccia sul web del loro presunto riavvicinamento.