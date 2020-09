Mario Balotelli esce allo scoperto: ‘Sono fidanzato’, poi le parole su Dayane Mello

Il calciatore ha ammesso di essere fidanzato, ma ha anche chiarito alcuni aspetti legati a Dayane Mello, la quale ha parlato di lui al GF Vip. Ecco le ultime dichiarazioni

Mario Balotelli esce allo scoperto: ‘Sono fidanzato’

Mario Balotelli è di nuovo al centro del gossip. Il fratello Enock è uno dei protagonisti della quinta edizione del Grande Fratello Vip e il ragazzo ha parlato spesso di lui e della loro infanzia. Inoltre, anche Dayane Mello ha parlato del calciatore ricordando la sua relazione con lui di tanti anni fa.

La modella ha detto di averlo conosciuto appena arrivata in Italia a 19 anni e che la loro storia è stata particolare. Nonostante un grande sentimento non riuscivano mai ad andare d’accordo, ma lei conserva ancora forti sentimenti per lui.

Le parole di Dayane non sono piaciute a Mario, nonostante fossero soltanto positive, perchè potevano infastidire la sua fidanzata. Lo stesso calciatore l’ha ammesso su Twitter salvo poi cancellare tutto. Ad ogni modo, dopo varie indiscrezioni e indizi Mario ha confermato la sua nuova storia d’amore.

Tutti gli indizi hanno portato a credere che la sua nuova fidanzata fosse una conosciuta ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ovvero Alessia Messina. I due si scambiavano like e commenti sui social e sono stati avvistati insieme diverse volte. Mario, dalle pagine del settimanale Chi ha confermato: “Sì, sono fidanzato e innamorato. Non voglio interferenze“.

Le parole su Dayane Mello

Quando Dayane aveva raccontato la storia con Mario aveva detto che lui è una persona speciale che porta ancora nel cuore. Ancora prova delle emozioni per lui e il cuore gli batte forte quando lo vede. Mario non ha apprezzato sia per la sua attuale fidanzata, sia perchè non vuole che nella Casa si parli così tanto di lui.

Attraverso la rivista di Alfonso Signorini ha voluto precisare che Dayane non la sente da tempo e su questo voleva essere molto chiaro per evitare fraintendimenti. C’è anche da dire, però, che nella terza puntata di Grande Fratello Vip, Mario si è collegato in diretta nella Casa e, a domanda diretta di Antonella Elia su Dayane, ha detto che la conosce da tanto tempo e che “la saluta caramente”. Ma a quanto pare vuole mettere a tacere ogni cosa. Che cosa ne pensate?