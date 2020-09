GF Vip, Andrea Zelletta: la fidanzata Natalia Paragoni rompe il silenzio sull’avventura nel reality

Natalia ha finalmente detto che cosa pensa sul comportamento del suo fidanzato all’interno della Casa più spiata d’Italia. Ecco le dichiarazioni dell’ex corteggiatrice

GF Vip, Andrea Zelletta: i primi giorni nella Casa

Andrea Zelletta è uno dei concorrenti della quinta edizione di Grande Fratello Vip. Il pubblico di Canale 5 lo ha conosciuto come tronista di Uomini e Donne. Nel programma di Maria De Filippi Andrea ha baciato tutte le sue corteggiatrici ma alla fine la sua scelta è ricaduta su Natalia Paragoni.

Il giorno del suo ingresso, Alfonso Signorini ha ricordato ad Andrea lo scherzo che lui ha organizzato con Le Iene a Natalia e la sua reazione. La ragazza l’ha praticamente riempito di botte per aver creduto che lui l’avesse tradita. Quindi il conduttore l’ha avvertito: non deve far arrabbiare la fidanzata.

Nella Casa Andrea non ha parlato molto di Natalia, ma nemmeno di sè. Ha stretto un buon legame con tutti i concorrenti, è simpatico, educato, giocherellone, ma ha anche confidato ad Elisabetta Gregoraci che per il momento non se la sente di parlare della sua vita privata. Forse ha bisogno di più tempo. Ma Natalia nel frattempo che cosa sta pensando?

Le parole di Natalia

Natalia sui social ha ricevuto qualche critica. Dopo un post dedicato al suo compagno prima del suo ingresso nella Casa, l’ex corteggiatrice non ha più parlato di lui. Tuttavia, dopo giorni di silenzio, l’ha fatto attraverso le pagine del settimanale Chi. La ragazza è davvero molto tranquilla, ha detto che Andrea è molto espansivo e socievole ma che ha molto chiari i valori della famiglia e il rispetto per la sua fidanzata.

L’episodio in cui Dayane si è spogliata davanti ad Andrea non l’ha fatta arrabbiare. Lei ha spiegato che Andrea, per il suo lavoro di modello, è abituato a vedere donne mezze nude, in intimo, donne anche bellissime, ma lei ne è consapevole e non le dà fastidio. Insomma, per il momento sembra che Natalia sia molto serena e sicura della sua relazione con Andrea e del loro amore.

L’ex corteggiatrice ha detto che è sicura che Andrea sa dove sono i confini e sa quando deve fare un passo indietro. Certo, così deve essere se non vuole subire la furia della sua fidanzata come a Le Iene. Voi che cosa ne pensate?