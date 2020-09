Uomini e Donne spoiler puntata odierna: esterna magica per Jessica e Davide, Selene va via

Nel corso della puntata odierna di Uomini e Donne assisteremo al continuo delle avventure del trono classico e over. Dopo aver parlato di Gemma e Paolo nella precedente messa in onda e dopo il triangolo amoroso tra Armando, Lucrezia e Gianluca, vediamo cosa verrà trasmesso.

L’attenzione si focalizzerà su Jessica, la quale ha deciso di portare in esterna Davide. Dalle clip in questione si vedrà una palese sintonia tra i due. In merito al trono di Davide, invece, ci sarà un po’ di caos, specie per quanto riguarda la corteggiatrice Selene.

Spoiler puntata odierna: sintonia tra Davide e Jessica

Gli spoiler della puntata odierna di Uomini e Donne rivelano che Maria De Filippi dedicherà buona parte del tempo al percorso di Jessica. La ragazza si sta trovando molto bene con Davide, al punto che la conduttrice, in una precedente puntata, le ha anche chiesto se è pronta ad una scelta. Lei ha detto di no, ma in effetti qualcosa bolle in pentola. Ad ogni modo, oggi pomeriggio vedremo che la fanciulla porterà in esterna Lorusso e i due si troveranno davvero molto bene.

Tutti i presenti in studio non potranno fare a meno di notale la palese intesa che esiste tra i due. Tra loro regna una fortissima alchimia che nessuno avrà il coraggio di negare negare. Dopo aver spiegato un po’ le loro emozioni provate durante l’esterna, i protagonisti balleranno anche insieme. Successivamente, poi, si parlerà anche del trono di Davide, il quale sembra essere altrettanto movimentato come quello del suo collega.

Selene va via da Uomini e Donne

Il giovane, infatti, sta conoscendo anche Selene, una ragazza di cui, anche nelle precedenti messe in onda, si è molto discusso. Nella puntata odierna vedremo che gli animi diventeranno così caldi al punto che la fanciulla deciderà di lasciare lo studio di Uomini e Donne. Il motivo di tanto sgomento risiede nel fatto che la ragazza ha accettato le avances di Nicola. Vivarelli, dopo aver chiuso con Gemma, ha deciso di guardarsi attorno e di gettare l’occhio anche sul parterre delle giovani.

In particolar modo, vedremo che il giovane si dirà interessato a Selene. I presenti in studio, però, attaccheranno pesantemente il ragazzo per essere incoerente a corteggiare prima una donna di oltre 70 anni e poi una ragazzina. Anche la fanciulla, però, verrà presa di mira. Dopo le pesantissime accuse subite, infatti, la protagonista deciderà di andare via.