GF VIP Adua e Massimiliano parlano del suicidio di Teodosio Losito, ma la produzione censura (VIDEO)

Continuano i racconti da brivido tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra nella casa del GF VIP, stavolta è stato menzionato un argomento molto delicato, ovvero, la morte di Teodosio Losito. Il produttore si tolse la vita nel gennaio del 2019 in circostanze ancora ignote.

A fare un po’ di luce sulla vicenda, o meglio, a gettare nuove ombre, ci hanno pensato i due attori e concorrenti di questa edizione del reality show. I protagonisti, infatti, hanno parlato degli ultimi momenti di vita del produttore ed hanno fatto confessioni, che poi sono state censurate dalla produzione del programma.

I racconti di Adua e Massimiliano su Teodosio Losito

Durante una chiacchierata in cucina tra Adua e Massimiliano sono emersi dei retroscena inquietanti su Teodosio Losito. Costui era un produttore televisivo alquanto rinomato che il 9 gennaio dell’anno scorso decise di togliersi la vita. Parenti e amici rimasero chiaramente disperati. Adua ha raccontato di aver trascorso con lui gli ultimi giorni della sua vita ed ha ammesso di averlo trovato in vesti davvero pessime. Il suo aspetto era raccapricciante e si capiva chiaramente che ci fosse qualcosa di strano.

L’attrice, inoltre, ha confessato che, secondo il suo punto di vista, si sia trattato di istigazione al suicidio. La donna, infatti, ha parlato di sette sataniche in cui si è trovata protagonista. Anche lei ha attraversato momenti molto bui in quel periodo, al punto da aver pensato cose orribili. Per fortuna, però, è riuscita ad uscirne. Ad ogni modo, proprio dopo aver pronunciato queste parole su Teodosio Losito, Adua e Massimiliano sono stati censurati. (Continua dopo il video)

ADUA E MASSIMILIANO PARLANO DI NUOVO DELL'ARES GATE #GFVIP pic.twitter.com/v8LrmFfy03 — TrashTVstellare (@trashtvstellare) September 23, 2020

La censura del GF VIP

La produzione del GF VIP ha interrotto il collegamento ed è passato ad altro. Molto probabilmente, si tratta di questioni troppo delicate che non possono essere trattate con una tale leggerezza. Questa decisione ha fatto infuriare i telespettatori che stavano ascoltando con molta attenzioni la conversazione tra i due protagonisti. Nel frattempo, sul web si sta scatenando il caos in quanto moltissime persone, anche famose, sono intervenute sulla vicenda.

Anche Barbara D’Urso, durante Pomeriggio 5, ha confermato l’esistenza di queste sette di cui avrebbero fatto parte anche molti volti a lei noti. Sembrerebbe, dunque, che Adua e Massimiliano abbiano dato nuova vita a dei fantasmi che erano rimasti segreti per molti anni. Non ci resta che attendere per ulteriori novità.