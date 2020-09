Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi 24 settembre: corteggiatrice scappa dallo studio, Nicola nel mirino

Quarto appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Continua la programmazione di Uomini e Donne, il popolare dating show presentato da Maria De Filippi, arrivato alla 25esima stagione. Il folto pubblico di Canale 5 più tardi, ovvero alle 14. 45 avrà modo di vedere il quarto e penultimo appuntamento settimanale.

Anche in questo caso vedremo il Trono classico e parterre senior insieme. Gli spoiler date dal blog Il Vicolo delle News, dicono che Incarnato verrà duramente criticato perché prova un certo interesse per la corteggiatrice Lucrezia. Ma anche il 26enne Sirius finirà al centro delle polemiche e Selene lascerà lo studio.

Armando Incarnato al centro di un triangolo

Le anticipazioni fornite da Il Vicolo delle News della puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne fornite, dicono che Maria De Filippi chiamerà al centro del parterre Armando Incarnato. Infatti quest’ultimo continuerà ad essere interessato alla 25enne Lucrezia. La corteggiatrice, però, inizialmente si era presentata nel dating show per il tronista Gianluca. Il ragazzo e Lucrezia prima della registrazione sono usciti insieme e si sono sentiti più volte in sette giorni. Tuttavia la giovane vorrà continuare a conoscere sia lui che l’imprenditore partenopeo.

Ma la sua condizione non farà piacere a Gianluca le darà un ultimatum. In poche parole entro una settimana entro dovrà decidere chi vuole frequentare tra i due. Al tronista non piacciono minimamente le donne che vogliono stare con un piede in due scarpe. Tutti i presenti saranno dalla parte del capitolino e contro il cavaliere napoletano. Armando sarà preso di mira perché invece di provare un interesse per le coetanee si mette a corteggiare delle ragazzine.

Il 26enne Sirius interessato alla corteggiatrice Selene

Gli spoiler dell’appuntamento odierno di Uomini e Donne fornite da Il Vicolo delle News, rivelano anche che Jessica e Davide prima della registrazione sono usciti assieme. Dalla clip che Maria De Filippi mostrerà in puntata si vedrà che tra i due c’è molta complicità e che molto presto di molto importante. Dopo aver parlato, i due ragazzi danzeranno insieme, ovviamente con le mascherine.

Ad un tratto, però, la corteggiatrice Selene se ne andrà via dallo studio perchè verrà criticata aspramente. Pare che l’ex di Gemma, Nicola Vivarelli provi dell’interesse nei suoi confronti e che la ragazza abbia ricambiato. Questa condizione provocherà una forte discussione nel parterre e pure il 26enne verrà messo sotto accusa. Dopo aver frequentato una 70enne ha deciso di puntare sulle coetanee?