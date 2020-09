Temptation Island, Anna e Gennaro: addio dopo il falò di confronto, ma c’è un colpo di scena

La coppia formata da Anna e Gennaro ha fatto molto discutere durante la prima puntata della nuova edizione di Temptation Island 2020 condotto da Alessia Marcuzzi. La coppia già durante la prima puntata era sul piede di guerra. Nel mezzo di questo scontro sulle prospettive della coppia, che si basa anche su un discorso squisitamente economico, ci sono poi i single che sembrano inizialmente dare il colpo di grazia.

Da una parte Mario, napoletano anch’egli, che invita Anna ad un’uscita in barca al tramonto, situazione che fa avvicinare pericolosamente i due. Dall’altra la bella Giulia, che stuzzica Gennaro a tal punto da fargli dire: “E’ questa la donna di cui avrei bisogno vicino a me”. Tutti questi video vengono mostrati durante la serata ai diretti interessati e alla fine, durante un falò, Alessia Marcuzzi mostra a Gennaro la clip che fa traboccare il vaso.

Lo scontro tra Anna e Gennaro

Nel video si vede Anna puntare il dito contro i genitori di Gennaro, accusandola di non aver saputo crescere il loro figlio: “La colpa di questo – di essere attaccato alle cose materiali – è anche della famiglia, che non ha saputo trasmettergli i valori. Valori zero proprio”. A questo punto Gennaro, dicendosi schifato, decide per il confronto. Qui arriva la prima sorpresa: Alessia si reca nel villaggio delle ragazze – trovando Anna in compagnia del single Mario – ma riceve un secco rifiuto da parte della giovane napoletana.

Anna non ne vuole sapere di incontrare Gennaro e a Mario dirà: “Chi ca**o vuole vederlo a quello”. Gennaro decide di andare via da solo e Alessia ritenta il confronto tra i due: questa volta, dopo una sfuriata di Gennaro con i ragazzi i due accettano. Come prevedibile il falò è durissimo. (Continua dopo il video)

Lo scontro finale

Gennaro punta il dito contro Anna per le parole usate contro la sua famiglia, mentre Anna lo accusa di: “Avermi schiacciata e annullata per anni”. Gennaro urla mentre Anna rimane quasi impassibile, ormai ha preso la sua scelta. Il ragazzo continua a rinfacciarle regali e altre cose, per smentire la sua versione dei fatti.

Alla fine il ragazzo napoletano se ne va. Ma la storia non è finita qui: Gennaro chiede un altro falò sulla spiaggia, ma soltanto mercoledì prossimo sapremo se Anna avrà accettato o meno il confronto. La puntata si chiude con Gennaro in piedi in attesa di Anna.